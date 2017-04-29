احداث فاضلاب بهداشتی وتصفیه خانه تنها راه دفع فاضلاب در گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی پیش ازظهر شنبه در جلسه ضرورت اجرای پروژه فاضلاب و تصفیه خانه صومعه سرا که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: موضوعات مربوط به مسائل زیست محیطی و بهداشت و سلامت نقش تأثیرگذاری در زندگی انسان ها دارد.

وی با اشاره به اینکه این مسائل در ابعاد اجتماعی و شخصی افراد نقش آفرین است، افزود: بخشی از مسائل مربوط به این حوزه به فرهنگ سازی و بخشی دیگر به امکانات زیرساختی که توسط دولت و دستگاه های اجرایی فراهم شده مربوط است.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه برخورد با مسائل زیست محیطی تنها به یک دستگاه خواص مربوط نمی شود، گفت: مشارکت مردمی و تعامل بین دستگاهی رُکن اصلی موفقیت در زمینه مسائل زیست محیطی است.

وی با اشاره به سفارشات اسلام درباره رعایت نظافت، خاطرنشان کرد: اگر در جامعه پیرامون خود دقت کنیم خواهیم دید که متاسفانه به عنوان یک مسلمان به این سفارش اسلام به درستی عمل نکرده ایم.

فتح اللهی با تأکید بر ایجاد بسترهای لازم برای فراهم آمدن بهداشت عمومی در سطح جامعه از سوی دستگاه های اجرایی، تصریح کرد: رعایت مسائل زیست محیطی از سوی افراد جامعه و ایجاد زیرساخت های مناسب بهداشتی و محیط زیستی باید وجود داشته باشند.

وی با بیان اینکه در حوزه مسائل بهداشتی و زیست محیطی بخش عمده فعالیت مربوط به تفکرات و مشارکت مردمی نسبت به این مسائل است، یادآورشد: اجرای پروژه فاضلاب و تصفیه خانه شهرستان صومعه سرا نیز در راستای همین ایجاد بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست است.

به گفته این مسئول تنها راه دفع صحیح فاضلاب در استان گیلان به دلیل وجود سطح بالای آب های زیرزمینی اجرای پروژه فاضلاب بهداشتی و به دنبال آن ایجاد تصفیه خانه است.

در انتهای این جلسه تفاهم نامه اجرای پروژه فاضلاب شهری و تصفیه خانه صومعه سرا به امضای مسئولان مربوطه رسید.