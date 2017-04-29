به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رئیسی ظهر یکشنبه در تشریح برنامه خطرسنجی بیماری‌های غیر واگیر در اردبیل تصریح کرد: در عین حال مصرف میوه و سبزی که به میزان پنج واحد در روز ضرورت دارد در اردبیل پایین است.

وی تأکید کرد: در مقابل مصرف دخانیات در اردبیل بالا بوده و کم‌تحرکی و چاقی نیز بیش از میانگین کشوری اندازه‌گیری شده است.

رئیس بهداشت شهرستان اردبیل با تأکید به اینکه میزان فشارخون و قند خون نیز در اردبیل بیش از میانگین کشوری محاسبه شده است، متذکر شد: این در حالی است که تمامی این عوامل به تشدید ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر کمک می‌کند.

رئیسی تصریح کرد: وزارت بهداشت طرح خطرسنجی بیماری‌های غیر واگیر شامل بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، بیماری‌های تنفسی و سرطان‌ها را در دستور کار دارد که به منظور اجرای آن پرونده سلامت الکترونیک برای افراد تشکیل می‌شود.

وی به پوشش ۱۰ درصد از جمعیت شهرستان اردبیل در تشکیل پرونده سلامت اشاره کرد و افزود: در نظر داریم طرح خطرسنجی را در اقشار مختلف از جمله کارمندان ادارات اجرا کنیم.

رئیس بهداشت شهرستان اردبیل تأکید کرد: افراد در طرح خطرسنجی به لحاظ دیابت و فشارخون، سابقه بیماری‌های قلی عروقی، استعمال دخانیات و کلسترول خون مورد آزمایش قرار گرفته و بر اساس میزان خطر ابتلا کارت‌هایی دریافت می‌کنند.

رئیسی تأکید کرد: در خطر ابتلای کمتر از ۱۰ درصد پیگیری سالانه فرد، در خطر ابتلای ۱۰ تا ۲۰ درصد پیگیری هر ۹ ماه یکبار، در خطر ابتلا ۲۰ تا ۳۰ درصد پیگیری هر شش ماه یکبار و در خطر ابتلا بالاتر از ۳۰ درصد پیگیری هر سه ماه یکبار وضعیت بیمار در دستور کار است.