جذب دانشجوی خارجی از ۶ کشور در دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهاد فراهانی در اجلاس معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با اشاره به اقدامات انجام شده در کلان منطقه ۳ در راستای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و همچنین برنامه های عمده دانشگاههای این منطقه در سال ۹۶ گفت: بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی یکی از برنامه هایی است که در قالب ماموریت های مشترک کلان مناطق آمایشی پیگیری می شود.

وی افزود: در این راستا زیرساخت های لازم برای توسعه بین المللی آموزش علوم پزشکی مهیا شده و ضمن رایزنی و عقد قرارداد با برخی کشورها نسبت به جذب دانشجوی خارجی از کشورهای تاجیکستان، اقلیم کردستان، یمن، بحرین، عراق، سوریه اقدام شده است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان از راه اندازی مرکز مدیریت آزمونها و برگزاری آزمون پیش کارورزی و علوم پایه در کلان منطقه ۳ آمایشی خبر داد و گفت: مراکز مهارت های بالینی نیز در برخی دانشگاههای منطقه راه اندازی شده است.

وی با اشاره به ماموریت های مشترک دانشگاه های این کلان منطقه گفت: توسعه آموزش مجازی و مشارکت در بازنگری برنامه های آموزشی، توسعه الگوی خصوصی سازی در آموزش علوم پزشکی و برگزاری همایش کشوری مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی علوم پزشکی از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا بود.

فراهانی اظهار داشت: توسعه دانش داروسازی سنتی دیگر ماموریت واگذار شده به منطقه آمایشی ۳ است و در این زمینه ۵ کنفرانس علمی با همکاری آموزش مداوم دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شده است.

وی از تاسیس دانشکده فناوری های نوین پزشکی خبر داد و افزود: ۵ رشته مقطع در این دانشکده راه اندازی شده و برای توسعه آموزشهای مهارتی نظام سلامت و تربیت نیروهای حدواسط ۱۵ دوره آموزشی مهارت محور در کارگروه تربیت نیروهای حد واسط تدوین شده است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان گسترش فعالیت ها در زمیته بین المللی سازی، توسعه آموزش مجازی، تکمیل فرایند اعتباربخشی دانشگاهها و بیمارستان های آموزشی و حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم و کاهش وابستگی دانشگاههای منطقه به بودجه دولتی را از عمده برنامه های کلان منطقه ۳ برای سال ۹۶ ذکر کرد.