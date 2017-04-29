تعرفه خدمات روانشناختی در صورت مساعدت دولت کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود هنربخش ظهر امروز در نشست چالش های حوزه روانشناسی با نگاه ویژه به آسیب های اجتماعی که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: نیازمند حمایت دولت و سایر نهادها در راستای کاهش تعرفه های خدمات روانشناختی هستیم.

وی افزود: سال گذشته در مجموع ١٥٠میلیون تومان در قالب یارانه برای انجام خدمات روان شناختی به افراد بی بضاعت پرداخت شد.

معاون توسعه و پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر ١٦٨ مرکز غیردولتی در حوزه سلامت و روان عمومی و خصوصی در زیر مجموعه سازمان بهزیستی فعال است که اغلب آن ها در مناطق برخوردار شهری تأسیس شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه برخی روانشناسان تمایلی به ایجاد مراکز روانشناختی در مناطق حاشیه شهر ندارند، امتیازات ویژه در قالب یارانه به انها داده خواهد شد تا رغبت این افراد برای احداث مرکز در مناطق کمتربرخوردار افزایش پیدا کند.

هنربخش با بیان اینکه بیش از هزار نفر در سازمان نظام روانشناسی عضویت دارند، تصریح کرد: بر اساس نوع تخصص آن ها و شرایط عضویت، در امور درمانی فقط ٢٠٠ تا ٢٥٠ نفر مجوز فعالیت دارند.

وی خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته ٧٥درصد افراد به خدمات روانشناسی تمایل دارند که این آمار در کشور ما برعکس است.