لزوم توجه به مساجد به عنوان پایگاههای مهم اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رئیسیانزاده ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با ویژه برنامههای هفته معلم، اظهار کرد: امسال دامنه تقدیر از معلمان را وسیعتر کردهایم و به مناسبت هفته معلم چند سیاست برای ما مهم بوده که به طور خاص آنها را مد نظر قرار دادهایم.
وی با اشاره به اینکه معلم و کارگر دو مقوله مهم اجتماعی تلقی میشوند که نیاز به توجه ویژهای دارند، افزود: ما ناظر بر سه محور توسعه فضای مکانی و پوشش جغرافیایی، افزایش مشارکت انسانی و مردمی و سوم توجه به رویههای جدید برنامههای امسال را پیش میبریم.
قائم مقام سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد با بیان اینکه مساجد پایگاه مهم اجتماعی هستند و باید در این مکان اتفاقات نیک و در خور توجهی بیفتد، تصریح کرد: به صورت پشتیبانی، هر فرهنگسرا باید پنج مسجد اطراف خودش را شناسایی کند تا تقدیر از معلم و کارگران را در دستور کار خود قرار دهد و این مهم در١٠٠ مسجد سطح شهر صورت میگیرد.
وی ادامه داد: مدارس نیز به صورت پشتیبانی مورد توجه قرار گرفته است و از معلمانی که بازنشسته شدند تقدیر میکنیم که برای این مورد پنج مدرسه شناسایی شده و عمل تقدیر از آنها با دقت کافی انجام میشود.
رئیسیان زاده با اشاره به اینکه برای برنامههای میدانی دو غالب در نظر گرفتهایم، ابراز کرد: بسته هنری سرود و تئاتر از دیگر برنامههای ما است و در ۸ نقطه شهر اجرای سرود داریم که این اقدام اکثرا در فروشگاههای سطح شهر مانند بازار جنت، بازار فردوسی، هفده شهریور و ... برگزار میشود، همچنین گروه سرود سیار برای کارگران کارخانهها که مشغول به کار هستند با اهدای گل نیز در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به جشنهای روز خداقوت که دو جشن محوری و شهری است، گفت: گروههای کارگری که کمتر دیده میشوند، مانند کارگرانی که در شرکتهای دانش بنیان فعالیت میکنند، در روز یکشنبه شب و دوشنبه صبح مورد تقدیر قرار میگیرند، علاوه بر این تعداد ۸۰۰ نفر کارگر ساختمانی به همراه خانوادهشان که حدود چهار هزار نفر برآورد شدهاند، در سالن شهدای راه آهن مورد تقدیر قرار میگیرند.
قائم مقام سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد در رابطه با ویژه برنامههای منطقهای در نظر گرفته شده ابراز کرد: از کارگرانی که در بدنه اجتماع کمتر مورد توجه قرار میگیرند مانند گلکاران و باربران طی ۲۰ جشن در فرهنگسراهای متفاوت تقدیر به عمل میآوریم.
وی با تاکید بر اینکه امسال نیز جشن محوری روز معلم را با شکوه هرچه تمامتر برگزار میکنیم، عنوان کرد: جشنی به نام معلم سپاس که سال گذشته فقط مختص به مدیران بود را امسال با دید متفاوتتری برگزار میکنیم، بدین صورت که از نخبگان مشهدی دعوت کردیم تا از معلمهای خود تقدیر کنند، برای مثال چهرهههای ملی که مشهدی هستند معلم های خود را به ما معرفی کردهاند و ما از آنها تقدیر میکنیم که حدود ۳۰ معلم شناسایی شدهاند و محل برگزاری این جشن در تالار شهر و در روز معلم ۱۲ اردیبهشت است و برنامههایی مانند شعر خوانی و استندآپ کمدی برای آنها اجرا میشود.
