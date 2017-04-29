واردات ۲۶۷ میلیون دلاری کالا طی سال گذشته از طریق گمرک زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، افزود: طی سال ۹۲ سهم اشتغال در بخش صنعت ۳۳.۱ درصد، خدمات ۳۶.۶ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی در استان ۶.۳۷ درصد بوده است.

وی از فعالیت بیش از ۳۷ هزار واحد صنفی در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: در برخی از این واحدها سه نفر فعالیت می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: میزان واردات طی سال گذشته از گمرک استان ۲۶۷ میلیون دلار و میزان صادرات ۲۴۰.۵ میلیون دلار بود و در این میان تراز تجاری زنجان مثبت است.

فغفوری از افزایش ۱۰ میلیارد دلاری هدفگذاری میزان صادرات کشور طی سال ۹۵ خبر دادو گفت: در این میان میزان صادرات کالاهای تولید شده در استان در مجموع به ۳۴۰.۵ میلیون دلار رسید که سه درصد بیش از میزان هدفگذاری ها بود.

وی تاکید کرد:طی سال گذشته ۱۳۰ پروانه بهره برداری در استان زنجان صادر شد که حجم سرمایه گذاری آنها به ۱۱ هزار و ۳۷۹ میلیارد ریال بوده و در نتیجه فعال شدن این تعداد واحد صنعتی برای ۲ هزار و ۱۹ نفر اشتغال ایجادشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان گفت: ۴۹۵ جواز تاسیس و طرح توسعه در استان زنجان صادر شد که ارزش سرمایه گذاری آنها به ۴۶ هزار و ۳۱ میلیارد ریال می رسید و برای ۱۶ هزار و ۴۳۰ نفر فرصت شغلی ایجاد می کرد.

فغفوری تصریح کرد: طی سال گذشته سیستم بانکی به ۱۹ واحد تولیدی بزرگ، پنج هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد.

وی گفت: طی سال گذشته ۱۰ هزار و ۹۱ میلیارد و ۲۸۶ میلیون ریال تسهیلات به هزار و ۱۴۹ واحد تولیدی استان پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت:پروژه های اقتصاد مقاومتی بند ۳،۴و ۵ ارتقای رقابت پذیری واحدهای کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات، مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ ترازمثبت تجاری و افزایش صادرات کالا و خدمات غیر نفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال گذشته نسبت به سال ۹۴ بوده است.

فغفوری خاطر نشان کرد: پروژه های اقتصاد مقاومتی بندهای ۱و ۶ ایجاد رونق تولید و تعیین تکلیف ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال کردن آنها و تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد است.