شارژ باتری موبایل با نور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان دانشگاه مک گیل در کانادا در حال ساخت باتری هستند که با نور شارژ می شود. پروفسور جورج دموپولوس از محققان حاضر در این پروژه می گوید:اکنون می توان تمام اطلاعات کاری را در تلفن همراه ذخیره کرد، این اطلاعات به وسیله اپلیکیشن هایی دانلود شده اند که انرژی زیادی مصرف می کنند. بنابراین همیشه باید به باتری و منبع شارژ دسترسی داشت.

در همین راستا محققان مشغول فعالیت روی دستگاهی هستند که بتواند نور رابه انرژی مورد نیاز تبدیل کند. آنها در تحقیق خود از یک کاتد استاندارد (مربوط به یک باتری لیتیوم یونی) استفاده کردند که نسبت به نور حساس است.

به عبارت دیگر این گروه توانستند فرایند شارژشدن را با استفاده از نور به عنوان منبع انرژی شبیه سازی کنند. در مرحله بعدی تحقیق آندی (بخش ذخیره انرژی) ساخته خواهد شد که مدار تولید انرژی را تکمیل کند. به این ترتیب انرژی تولید شده در کاتد تبدیل و ذخیره می شود.

در صورت موفقیت آنها نخستین باتری لیتیومی ١٠٠ درصد خودشارژ دنیا را خواهند ساخت.