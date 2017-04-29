به گزارش خبرنگار مهر، عدنان امین در نخستین گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی پایدار با علام اینکه در تلاشیم که استفاده از انرژی تجدید پذیر را در دنیا گسترش دهیم گفت حضور شرکت های خصوصی در این گردهمایی نشان از تمایل عمومی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بجای انرژی های فسیلی است.

او همچنین با اشاره به بازدید اخیر خود از روسیه و عربستان به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان جهانی نفت ادامه داد: طی بررسی های انجام شده در این دو کشور متوجه شدیم که هر دوی آنها با وجود منابع غنی هیدروکربنیک مایل به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر هستند که میزان پتانسیل روسیه در توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر رقمی معادل ۳۰۰ درصد است که رقمی قابل توجه است. این درحالی است که عربستان سعودی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار در راستای سرمایه گذاری برای گسترش انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته است.

این مقام مسئول تصریح کرد: از آنجایی که انرژی های تجدیدپذیر هزینه ها را کاهش می دهد و موجب افزایش درآمد می شوند می توان آنها را در زمره فعالیت های تجاری قرار داد. پیش بینی می شود از آنجا که قیمت نفت و سهم نفت و گاز در سبد انرژی نسبت به سال گذشته کاهش داشته است پیش بینی می شود انرژی های تجدید پذیر این فقدان را پر کرده و سهم ۶۰ درصدی سبد انرژی را به خود اختصاص دهند.

به گفته عدنان امیر انرژی خورشیدی می تواند تا ۴۵ درصد از هزینه تولید انرژی را کاهش دهد. گفتنی است میزان تولید انرژی تجدیدپذیر از طریق از منابع تجدیدپذیر ۱۶۰ گیگاوات بوده است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتحادیه با بیان اینکه ۹۰ کشور دنیا متحد شدند تا صددرصد انرژی مورد نیاز خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تامین کنند گفت : بسیاری از غول های مصرف کننده انرژی دنیا همچون شرکت فیس بوک، گوگل، توتال و... و. در تلاشند تا عمده نیاز خود به انرژی را از طریق منابع تجدیدپذیر تامین کنند.