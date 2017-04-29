۱۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرایی طرح تحول سلامت در اصفهان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور پیش از ظهر شنبه در آئین بهره برداری از درمانگاه المهدی اصفهان با اشاره به اینکه طی سه و نیم سال گذشته ۱۲ هزار و ۷۰۰ پروژه با اعتبار ۱۰۵ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است، اظهار داشت: ۵۵ درصد این اعتبار توسط بخش خصوصی، ۲۵ درصد شهرداری ها و ۲۰ درصد توسط دولت تامین شده است.

وی در ادامه به ورود ۸۵ هزار گردشگر خارجی از ۴۴ کشور دنیا به استان اصفهان در نوروز ۹۶ ابراز داشت: این در حالی است که در طول سال ۹۲ تنها ۶۵ هزار گردشگر به اصفهان آمدند.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد تخت هتل های استان اصفهان به ۲۰ هزار تخت رسیده است، تصریح کرد: همچنین ۳۹هتل جدید نیز در استان اصفهان در حال ساخت است.

وی با اشاره به ایجاد ۱۲۷ منطقه بوم گردی در استان اصفهان گفت: همچنین تعداد صندلی‌های سینمایی استان نیز دو و نیم برابر شده است.

زرگرپور با تاکید بر اینکه در راستای اجرای طرح تحول سلامت در استان اصفهان یک هزار میلیارد تومان هزینه شده است، تصریح کرد: ۲۰۰هزار متر مربع هم زیر ساخت توسعه ای فضای بیمارستانی در استان اصفهان ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات زیادی در استان اصفهان انجام شده است، بیان داشت: ما نمیگوییم اصفهان بهشت شده اما کارهای زیادی نیز انجام شده است.