تلاش برای افزایش صادرات گوشت مرغ به خارج از کشور

ایرج مقیمی شهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرستان گناباد با توجه به وجود تعداد زیادی مرغداری و نزدیکی به مرز دوغارون، یکی از بهترین نقاط صادرات گوشت مرغ به شمار می رود که تلاش می کنیم این مهم تقویت شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از شش میلیون جوجه ریزی یک روزه در این شهرستان صورت گرفته که تخم مرغ و گوشت تولیدی به مصرف داخل و خارج کشور رسیده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان گناباد افزود: در سال ۹۵ تعداد هفت هزار و ۵۰۹ مورد مجوز حمل محصول در داخل استان ، تعداد سه هزار و ۹۶۸ مورد خارج استان و تعداد ۸۸ مورد نیز برای صادرات محصولات دام و طیور گناباد صادر شده است.

مقیمی شهری خاطرنشان کرد: سلامتی محصولات تولیدی با توجه به اهمیت موضوع، یکی از برنامه های مهم این اداره است و برنامه ما بر پیشگیری از بیماری تدوین شده است به صورتی که طی یک سال گذشته چهارصدوشصت دو هزار و۶۶۴ مورد واکسیناسیون دام و طیور در گناباد انجام شده است.

وی ادامه داد: در شهرستان گناباد دارای دو کشتارگاه مجزا برای مرغ و دام وجود دارد که علاوه بر وجود بازرسی های مستمر، آزمایشات و نمونه گیری های لازم نیز انجام می شود.