حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان تا روز دوشنبه اظهار داشت: تحلیل این نقشه‌ها بیانگر گذر متناوب امواج ناپایدار تا آخر هفته از روی استان اصفهان است.

وی با بیان اینکه در اکثر مناطق استان افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود، اضافه کرد: در برخی مناطق وقوع صاعقه و بارش تگرگ نیز دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه وزش باد در برخی مناطق همراه با گرد و خاک خواهد بود، تصریح کرد: از این رو در ساعات عصر و شب، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در استان اصفهان وجود دارد.

وی در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان در ۲۴ ساعت آینده نیز ابراز داشت: بیشینه دمای هوا در اکثر مناطق استان اصفهان یک تا سه درجه افزایش و کمینه دما نیز یک تا دو درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد داشت.

خدابخش در خصوص وضعیت جوی شهر اصفهان طی سه روز آینده اضافه کرد: برای امروز افزایش ابر، گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید و رگبار و رعدوبرق در شهر اصفهان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه بردا نیز آسمان اصفهان افزایش ابر، گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید و رگبار و رعدو برق را خواهد داشت، تصریح کرد: در روز دوشنبه نیز رگبار موقت و رعد و برق برای شهر اصفهان پیش‌بینی می‌شود.