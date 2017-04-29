دو اسلام شناس آلمانی خواستار وضع «قانون اسلام» در آلمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سایت تاگس اشپیگل حمایت دو اسلام شناس معروف آلمانی را از قانون اسلامی منتشر کرد که توسط رایزنی فرهنگی ایران در برلین ترجمه و در اختیار ما قرار گفته است، متن خبر به شرح زیر است:

دو اسلام شناس معروف آلمانی پیشنهاد سابق یک سیاستمدار آلمانی از حزب محافظه کار مسیحی دموکرات را حمایت کردند و خواستار وضع «قانون اسلام» در آلمان شدند. این قانون به یک مدل اتریشی شباهت دارد که در آن کشور از سال ۲۰۱۵ مساجد و ارگان های اسلامی باید خود را با قوانین و ساختارهای حقوقی در اتریش وفق دهند. پس از افزایش افراط گرایی در آلمان و حوادث تروریستی که رخ داد، بسیاری از افراد، نهادهای اسلامی را مورد انتقاد قرار دادند.

برخی از آنها خواستار تغییر وضعیت حقوقی نهادهای اسلامی در آلمان شدند. یکی از این تغییرات به حمایت های مالی مساجد و نهادهای اسلامی در آلمان باز می گردد. بسیاری از مساجد و نهادهای اسلامی از سوی سایر کشورهای اسلامی حمایت می شوند. یکی دیگر از انتقادات متوجه امامان مساجد است. در قانون پیشنهادی آمده که امامان مساجد باید در آلمان تربیت شوند و دولت آلمان از آنها حمایت مالی کند.

پس از مطرح کردن قانون نامبرده، آن سیاستمدار آلمانی بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. برخی از منتقدان وی بر این نظر بودند که این قانون، آزادی دینی افراد و مذاهب را محدود می کند. با این حال افرادی هستند که همچنان از این قانون حمایت می کنند. در این بین نام دو اسلام شناسی سرشناس آلمانی به چشم می خورد. مهند خورشیده، استاد اسلام شناس دانشگاه ماینس و حامد عبدالصمد در یک مصاحبه با سایت تاگس اشپیگل از این قانون حمایت کردند.

خورشیده عنوان کرد: من موافق این هستم که امامان مساجد در آلمان تربیت شوند و دولت آلمان از آنها حمایت کند. در بسیاری از ایالات، افرادی که نمایندگی اسلام را بر عهده دارند، بیانگر عقیده مسلمانان در این کشور نیستند.

از سوی دیگر عبدالصمد گفت: در مساجد باید امامانی حضور یابند که دولت آلمان تعیین می کند. این نوع ایده ها بر اساس الگوی ساختاری مسیحیت در آلمان است که برای اسلام قابل اجرا نیست. تمام جوامع مسلمانان را نمی توان زیر یک سقف واحد قرار داد.

