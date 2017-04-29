قوانین و مقررات دست و پا گیر سرمایه گذاری در خراسان جنوبی حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر، بی بی عصمت سرفرازی ظهر شنبه در کارگروه تخصصی اشتغال خراسان جنوبی با اشاره به شعار سال جاری بیان کرد: برای تحقق این شعار باید به صورت موضوعی و فرا وزارتی به اشتغال پرداخته شود.

وی خواستار تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی در همه شهرستان های خراسان جنوبی شد و افزود: باید همه ما در راستای اجرایی کردن شعار سال جاری تلاش کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری خراسان جنوبی تاکید کرد: همچنین باید توانمند سازی در طرح تکاپو خراسان جنوبی دنبال شود.

وی با بیان اینکه محوریت کار و اشتغال باید تولید باشد، اظهار کرد: امید است بتوانیم با مشارکت همه دستگاه های اجرایی، کارخانه های استان را رونق دهیم.

سرفرازی خواستار همکاری کارآفرینان برای ایجاد انگیزه در بین جامعه شد و افزود: با توجه به مشکلات حوزه اشتغال، داشتن روحیه کارآفرینی بسیار موثر در عرصه اقتصادی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از قوانین ومقررات مانع جذب سرمایه گذار می‌شوند، گفت: باید این قوانین از سر راه سرمایه گذاران حذف و زمینه جذب آن ها در استان را فراهم کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: باید برای نگهداشت جمعیت روستایی، به دنبال ایجاد اشتغال در روستاها باشیم.

وی با اشاره به سفر اخیر وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات که به استان خراسان جنوبی، بیان کرد: خوشبختانه در این سفر بستر اینترنت و فضای کسب و کار در روستاها ایجاد شد.

وی با اشاره به ظرفیت های خراسان جنوبی در زمینه گردشگری و ICT بیان کرد: ما همواره این دو حوزه را دنبال می کنیم و باید کمیته تخصصی پیرامون تاثیرگذاری این حوزه تشکیل شود.