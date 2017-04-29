خبر تأیید نشده پنتاگون درباره سرکرده داعش در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «جف دی‌ویس» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت: حدود ۵۰ نظامی آمریکایی و ۴۰ نیروی ویژه افغان چهارشنبه شب به نزدیک یک مقر اصلی داعش در ولایت ننگرهار هلی برن شدند که عبد الحسیب سرکرده داعش در افغانستان از آن استفاده می کند.

وی افزود: چند دقیقه بعد از آغاز عملیات، تیراندازی شدید به سمت ما انجام شد اما ماموریت را به پایان برده و تعدادی از سران شاخه داعش در افغانستان را به همراه ۳۵ عنصر این گروه کشتیم.

دی‌ویس اذعان کرد: دو نظامی آمریکایی در این عملیات کشته شدند؛ و عبدالحسیب نیز کشته شد اما تا این لحظه این امر تایید نشده است.