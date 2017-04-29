مرکز آمار ایران: نرخ تورم فروردین به ۶.۹ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش؛

۱- شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۴.۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹.۴۴ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۸.۰ درصد)، ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند ماه ۱۳۹۵ (۶.۸ درصد)، ۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است.

۲- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۳۰۳.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ (۷.۶ درصد)، ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته است ... شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۱.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۸.۴ درصد است.

۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در فروردین ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۴.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۶۶ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ (۶.۴ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است.