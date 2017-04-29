۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۴۵

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران:

«دستورالعمل‌های سنجش بهره‌وری» به ۲۳ دستگاه ابلاغ شد

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: با ابلاغ «دستورالعمل‌های سنجش بهره‌وری» به ۶ دستگاه و سازمان دیگر، در مجموع تاکنون دستورالعمل‌های سنجش بهره‌وری به ۲۳ دستگاه ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  رویا طباطبایی یزدی با بیان این مطلب تصریح کرد: دستورالعمل‌های سنجش بهره‌وری دستگاه‌ های اجرایی کشور بر اساس بند «ت» بخش ۱۱ (اقدامات اجرایی) «برنامه جامع بهره‌وری کشور» و مبتنی بر آخرین استانداردهای بین‌المللی توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران تدوین و از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به ۵ سازمان و یک بانک ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: این دستگاه‌ها و سازمان‌ها شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان ملی بهره‌وری ایران می‌شود. در این راستا لازم است دستگاه‌های اجرایی سه ماه پس از تاریخ ابلاغ، برنامه عملیاتی تقویم موجودی سرمایه دستگاه شامل روش کار، زمان‌بندی و سایر جزئیات را به سازمان ملی بهره‌وری ایران اعلام کنند و بر همین اساس، زمان‌بندی محاسبات شاخص‌های بهره‌وری مطابق با دستورالعمل، ۶ ماه پس از ابلاغ است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران تصریح کرد: بر اساس این ابلاغیه، چنانچه زمان‌بندی قید شده در این ابلاغ برای سازمان‌ها و دستگاه‌های مذکور میسر نباشد، باید مراتب به این سازمان اعلام شده و زمان‌بندی جایگزین نیز ارائه شود. همچنین اگر سازمان یا دستگاهی در اجرای دستورالعمل نیاز به مشاور داشته باشد، می‌تواند مراتب را به سازمان ملی بهره‌وری ایران منعکس کند و قطعا این سازمان نیز نهایت همکاری را در این زمینه به خرج خواهد داد.

به گفته وی، پیش از این دستورالعمل‌های سنجش بهره‌وری به وزارتخانه‌های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «علوم، تحقیقات و فناوری»، «آموزش و پرورش»، «نفت»، «نیرو»، «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «دادگستری»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «امور خارجه»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «کشور»، «ورزش و جوانان» و «امور اقتصادی و دارایی» ابلاغ و دستگاه‌های مذکور اقداماتی را آغاز و گزارش‌هایی در این زمینه ارائه کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، مجموعه دستورالعمل‌های ابلاغ شده از بخش دستورالعمل‌های سایت سازمان ملی بهره‌وری ایران قابل دسترس است.

