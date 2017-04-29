خسارات باغداران شاهرود و میامی جبران شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، سیدحسن حسینیشاهرودی در تذکر کتبی به وزیر جهاد کشاورزی، خواستار رسیدگی به وضع باغداران و انگورکاران حادثهدیده از سرمای زمستانی در شهرستانهای شاهرود و میامی شد.
وی تصریح کرد: با توجه به سرمای شدید زمستانی در شهرستانهای شاهرود و میامی که موجب خسارت به هزاران نفر باغدار منطقه و خشکیدن هزاران اصله انگور شد، انتظار میرفت بعد از گذشت چهار سال از مسئولیتتان و حضور چندینباره در استان، برای یکبار سری به شرق استان میزدید و منطقهای که بهعنوان قطب کشاورزی استان تعیین شده، مشمول عنایت حضرتعالی قرار میگرفت.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گفت: امید است تا فرصت باقی است اقدام جدی در تعیین، تأمین و پرداخت خسارات به باغداران و انگورکاران حادثهدیده به عمل آید.
نظر شما