به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی در نشست خبری امروز (شنبه ۹ اردیبهشت) با موضوع مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تا به امروز ۹۳.۶ درصد از واحدهای مسکن مهر پیشرفت کاری داشته اند، گفت: ۸۵۰ هزار واحد در دولت یازدهم و ۶۹۳ هزار واحد نیز در دولت قبل به متقاضیان تحویل داده شده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر افزود: ۳۹ هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان تا به امروز تسهیلات پرداخت شده است.

وی یادآور شد: ۱۱۰هزار واحد مسکن مهر آماده افتتاح داریم که به دلیل عدم تامین خدمات زیربنایی و روبنایی امکان واگذاری وجود ندارد.

به گفته مهرآبادی تنها کمتر ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده و حدود ۷۰ درصد در مرحله نازک کاری قرار دارند که همه واحدهای مسکن مهر امسال به اتمام می رسد.

مهرآبادی با اشاره به تصمیم آخرین جلسه شورای مسکن مبنی بر واگذاری واحد های باقی مانده مسکن مهر به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید اظهار کرد: واحدهای باقی مانده توسط این شرکت ها تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.

وی اظهارداشت: در حال حاضر ۲میلیون و ۶۲ هزار واحد مسکن مهر در کل کشور دارای متقاضی است که از این تعداد ۱۲۶هزار و ۳۶ واحد پرونده هایشان در دادگاه ها معطل باقی مانده است، کمتر از ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیز در مرحله نازک کاری و سفت کاری قرار دارد.

مهرآبادی با بیان اینکه ۸۰۰ میلیارد تومان از اوراق اسناد خزانه اسلامی در اختیار وزارت نیرو برای تامین آب و برق قرار می گیرد، افزود: همچنین ۲۰۰ میلیارد تومان جهت تکمیل پروژه ها و آماده سازی واحدها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی به افزایش تسهیلات مسکن مهر اشاره کرد و گفت: تسهیلات مسکن مهر نیز از ۱۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد که این خود گام بلند جهت تکمیل به شمار می آید.

وی با تأکید بر اتمام کار مسکن مهر، خاطرنشان کرد: با پافشاری ها و پیگیری هایی که کرده ایم تصمیم گرفته شده که واحدهای مسکن مهر در پردیس برای تکمیل به صورت سه شیفت و حتی شبانه کار کنند و ما نیز به صورت سر زده برای بازدید به آنها مراجعه می کنیم.

مهرآبادی بیان داشت: مسکن مهر پردیس دارای ۸۲ هزار واحد است که تا به امروز ساخت ۵۰ هزار واحد از آنها به اتمام رسیده و با تزریق تسهیلات از سوی بانکها سرعت کار نیز چند برابر افزایش می یابد.

وی با اشاره به افتتاح تعدادی از واحدهای مسکن مهر پردیس و پرند در هفته آینده، افزود: جشن اختتامیه مسکن مهر نیز از شهر زنجان آغاز می شود.

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در طرح مسکن افزود: در دولت یازدهم ۸۵۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده که به طور متوسط سالانه ۲۱۲ هزار واحد در شهرهای مختلف به متقاضیان مسکن مهر تحویل داده شده است.

وی به فروش اقساطی مسکن مهر اشاره کرد و گفت: ۸۳۵ هزار واحد در شهرهای مختلف فروش اقساطی شده که به طور متوسط سالانه ۲۰۹ هزار واحد فروش اقساطی شده است.

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه در این دولت ۱۱هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان از محل وصول اقساط تسهیلات مسکن مهر، منابع اجرای این طرح افزایش یافته تصریح کرد: ۱میلیون و ۸۳۰ هزار واحد از ابتدای شروع مسکن مهر افتتاح شده و ۱ میلیون و ۵۳۸ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی عنوان کرد: در ۹ استان تعداد واحدهای مسکن مهر باقی مانده کمتر از هزار واحد و در ۹ استان نیز کمتر از ۲ هزار واحد است که امسال با همکاری بانک ها و ارائه تسهیلات، ساخت واحدهای مسکن مهر به اتمام می رسد.

مهرآبادی افزود: با این حال تا پایان امسال صرفا بخش ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر به اتمام می رسد ولی تأسیسات روبنایی و سایر امکانات شهرهایی که مسکن مهر در آنها ساخته شده از جمله مسجد، کلانتری، مدرسه، بیمارستان و خدمات تجاری چندین دولت را درگیر خود خواهد کرد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه ششم مبنی بر ادامه نیافتن طرح مسکن مهر گفت: البته با اصلاحاتی که انجام شده سعی خواهیم کرد نقاط ضعف و قوت برطرف شود اما ادامه این طرح دیگر امکان پذیر نیست.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسکن مهر امسال افزایش قیمت پیدا می کند یا خیر گفت: ما به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت به واحدهای مسکن مهر نداده ایم بنابراین افزایش قیمت نیز در واحدهای مسکن مهر وجود ندارد. دولت یازدهم زیر بار افزایش قیمت نمی رود و آخرین افزایش قیمت مربوط به دستورالعمل شماره ۳ (در اوایل سال ۹۲) بوده است.

وی میانگین هر متر مربع واحد مسکن مهر را ۴۲۰ تا ۴۵۰ هزار تومان دانست و اظهار کرد: این قیمت در برخی از پروژه ها به ۷۰۰ هزار تومان در هر متر مربع و در برخی از پروژه ها تا ۲۹۰ هزار تومان در هر مترمربع به عنوان قیمت تمام شده ساخت و ساز می رسد.

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص کیفیت واحدهای مسکن مهر تأکید کرد: کیفیت خانه های تحویل داده شده یا در دست ساخت در پروژه ها متفاوت است؛ به گونه ای که ما از کیفیت برخی از پروژه ها ناراضی هستیم اما در برخی دیگر از پروژه ها کیفیت کار خوب است.

بر اساس اظهارات مهرآبادی، متقاضیان مسکن مهر بر اساس هر پولی که پرداخت کرده اند واحد مسکن مهر را تحویل می گیرند و اگر متقاضی در منطقه خوبی ثبت نام کرده باشد که آورده متقاضیان مناسب باشد، کیفیت آن واحدها نیز افزایش می یابد.

وی افزود: شهرهایی مانند مراغه و کلاله دارای واحدهای مسکن مهر بسیار بی کیفیتی هستند که گزارش هایی در این خصوص ارائه شده است.