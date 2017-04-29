اجرای پروژه فاضلاب شهری در ۵ شهر استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه ضرورت اجرای پروژه فاضلاب و تصفیه خانه صومعه سرا که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: توسعه شهرنشینی و محیط زیست پایدار از مسائلی است که امروز با آن مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه همزمان با توسعه شهرنشینی باید تدابیر ویژه ای برای این مسائل اندیشیده شود، افزود: در شهرستان صومعه سرا نیز با توجه به نزدیکی تالاب، جمع آوری بهداشتی فاضلاب از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری گیلان با اشاره به آغاز اجرای پروژه فاضلاب های شهری صومعه سرا، گفت: طی سال های گذشته با توجه به اختصاص اعتبارات بخشی از اقدامات اولیه برداشته شده است.

وی به گستردگی اجرای چنین پروژه هایی اشاره و خاطرنشان کرد: اجرای چنین پروژه هایی به ویژه در استان گیلان به دلیل وجود آب های زیرزمینی فراوان نیازمند سرمایه گذاری و اعتبارات بسیار زیادی است.

حسینی با بیان اینکه ریزشی بودن خاک نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم، تصریح کرد: تمام این موانع و مشکلات سبب شده تا عملیات اجرایی فاضلاب در استان گران باشد.

جایگاه پانزدهم ایران از نظر سرمایه در بانک سرمایه زیرساخت آسیا

وی با بیان اینکه دولت به دنبال اجرای سریع این پروژه ها با جذب سرمایه گذاری خارجی است، یادآورشد: با توسعه روابط بین المللی طی سال های گذشته مسیر برای اخذ وام های خارجی باز و اجرای عملیات آسان تر شده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری گیلان با اشاره به اخذ وام از بانک «سرمایه زیرساخت آسیا» برای اجرای پنج پروژه فاضلاب شهری در استان، اظهار کرد: ایران یکی از سهامداران این بانک با یک میلیارد و۵۷۰ میلیون دلار بوده که از نظر سرمایه در جایگاه پانزدهم قرار دارد.

وی به درخواست چهار استان ایران برای اجرای این پروژه در شهرهای خود اشاره کرد و افزود: استان گیلان نیز یکی از این استان ها محسوب شده که اجرای این پروژه را برای پنج شهر خود در نظر گرفته است.

حسینی در ادامه با بیان اینکه این یکی از سریع ترین وام هایی است که می توان برای چنین پروژه هایی دریافت کرد، گفت: اقدامات اولیه برای دریافت این وام صورت گرفته و در صورت اتمام اقدامات تا تیر ماه درخواست اخذ وام به این بانک از سوی جمهوری اسلامی ایران ارائه می شود.

وی با اشاره به در نظر گرفتن زمان محدود چهار ساله برای اجرای این پروژه ها، خاطرنشان کرد: برای اجرای هرچه سریع تر این پروژه باید تمامی دستگاه های مربوطه همکاری و تعاملی خوب داشته باشند.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری در ادامه از هماهنگی کامل برای اجرای این پروژه در شهرستان صومعه سرا اشاره و تصریح کرد: انتظار می رود که این روند تا اجرای کامل پروژه ادامه دار باشد.