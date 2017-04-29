آذربایجان شرقی ۲ میلیون بیمه شده و ۱۴۹ هزار مستمری بگیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سمساری شنبه در حاشیه دیدار با مسئولان هلال احمر آذربایجان شرقی اظهار داشت: جمعیت هلال احمر در امر امدادرسانی به حادثه دیدگان از حوادث گوناگون از جمله سیل اخیر خدمات قابل توجهی انجام داده که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی هم از جمله دستگاه هایی است که در حوادث تقریبا بعد از نیروهای امدادرسان وارد عمل شده و در امر برقراری مستمری بیمه شدگان حادثه دیده نقش آفرینی می کند.

سمساری به لزوم فراگیری آموزش های امدادی اشاره کرد و افزود: تامین اجتماعی این آمادگی را دارد که با کمک جمعیت هلال احمر اقدام به برگزاری کلاسها و دوره های امداد وکمکهای اولیه برای کارکنان خود نماید.

مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی در ادامه به تشریح وظایف تامین اجتماعی پرداخت و گفت: هدف ما در تامین اجتماعی افزایش افراد و خانوارهای تحت پوشش می باشد تا افراد با اطمینان خاطر به کار و فعالیت بپردازند.

وی تصریح کرد: در آذربایجان شرقی نزدیک به دو میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی داریم که از این میان ۶۷۰ هزار نفر بیمه شده اصلی بوده و مابقی افراد تحت تکفل آنها بوده و همچنین در استان ۱۴۹ هزار نفر مستمری بگیر داریم که هفت هزار و ۴۰۰ نفر آنها از کار افتاده بوده و ۶۶ هزار نفر نیز بازماندگان حوادث هستند.