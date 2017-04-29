حمایت مجمع نمایندگان طلاب از حجت الاسلام رئیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع نمایندگان طلاب، در جلسه اعضای کمیسیون سیاسی و روسای مجامع استانی مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم به اتفاق آرا از کاندیداتوری حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به عنوان نامزد اصلح اعلام حمایت کرد و ایشان را دارای شایستگی لازم جهت ریاست جمهوری اسلامی ایران تشخیص داد.



در این جلسه اعلام کردند: حجت‌الاسلام رئیسی دارای سابقه اجرایی و مدیریت موفق بوده است و به عنوان مدیر انقلابی در میان حوزویان شناخته می شود و از کارنامه درخشانی برخوردار است به همین منظور مجمع نمایندگان به اتفاق آراء ایشان را به عنوان فرد اصلاح انتخاب می کند.



از دیدگاه ما همه کاندیداهای که از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده‌اند، افراد صالح هستند؛ اما پس از برگزاری جلساتی که با اعضای کمیسون سیاسی و رؤسای مجامع استانی مجمع برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی را به عنوان اصلح بر می گزیند.



مردمی بودن، ساده زیستی و نفی اشرافیت، داشتن روحیه استقلال طلبی و نداشتن وابستگی به قدرت‌های خارجی از جمله ویژگی‌های است که اعضا به آن معترفند که در وجود حجت‌الاسلام رئیسی وجود دارد.



یکی دیگر از ویژگی‌های فرد انقلابی با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری می‌توان پرهیز از سیاست‌زدگی عنوان کرد که این شاخصه نیز در شخصیت حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به خوبی پیداست.



همچنین رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و هیأت وزیران در سال ۱۳۹۴ نیز نداشتن ترس را از مؤلفه‌های انقلابی بودن دانستند و در تببین آن فرمودند: «باید در هر شرایطی در اتخاذ مواضع انقلابی صراحت داشت و صریح و بدون رودربایستی، در مقابل دشمن مواضع انقلاب و مبانی امام بزرگوار را بدون ترس و خجالت بیان کرد...» این شاخصه هم در ایشان به خوبی نمایان است.