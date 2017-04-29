۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۴۳

نشست نقد و بررسی سرشت اخلاقی معرفت برگزار می‌شود

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، کرسی ترویجی «ارزیابی سرشت اخلاقی معرفت» را فردا ۱۰ اردیبهشت برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در کرسی ترویجی «ارزیابی سرشت اخلاقی معرفت» غلامحسین جوادپور محقق گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، به ارائه کننده مطلب می پردازد. وی  بنا دارد به پیشینه نظریات در باب گستراندن نظریات اخلاقی بر مباحث معرفتی و نقاط ضعف و قوت آن بپردازد.

محسن جوادی استاد دانشگاه قم و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدعلی مبینی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ناقد و حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی شیروانی دانشیار گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه نیز به عنوان دبیر علمی در این جلسه حضور دارند.

این کرسی یکشنبه ۱۰ اردیبهشت از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشانی قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، میدان علوم برگزار می شود و حضور علاقه مندان جهت بهره مندی در این نشست بلامانع است.

سارا فرجی

