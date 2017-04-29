۴ هزار هکتار از باغات انگور شهرستان تاکستان داربستی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد روز شنبه در گردهمایی سراسری مدیران باغبانی وزارت جهادکشاورزی که با حضور محمد علی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهادکشاورزی، مدیران کل دفاتر معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم ورداسبی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی در مجموعه باغستان قزوین برگزار شد اظهار کرد: یکی از اهداف استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی حمایت از فرایند بعد از تولید است.

وی در ادامه به موقعیت باغبانی استان قزوین و باغات سنتی شهرستان قزوین اشاره کرد و یاد آودر شد: حدود ۳هزار هکتار باغ سنتی باقدمت ۱۰۰۰ سال شهر قزوین رامحصور کرده که علاوه بر تولید محصولات باغی از قبیل بادام، پسته وانگور، زردآلو وقیصی مسائل آبخوان داری دشت را همراهی می کنند.

متقی فرد به طرح توسعه باغات در استان اشاره کرد و یاد آور شد: در زمینه توسعه باغ محصولاتی نظیر ذغال اخته، گیلاس، زیتون، سیب وقارچ درحال حاضر متقاضیان زیادی داریم که خواهان توسعه این حوزه ها هستند.

وی در ادامه یادآورشد: استان قزوین با وجود ۳۰ هزار هکتارباغ انگوربه عنوان یکی از قطب های مهم تولید این محصول درکشور مطرح است.

به گفته این مقام مسئول؛ پیگیری طرح های ویژه شامل توسعه گلخانه ها، داربستی کردن باغ های انگور و توسعه باغات در اراضی شیب دار؛ از اقدامات مربوط به حوزه باغداری در استان بوده است.

متقی فرد تصریح کرد: در سفر مهر ماه کاروان تدبیر وامید به استان توسعه گلخانه های استان در سطح ۱۰۰۰ هکتار تصویب شد که این طرح طی چند فاز اجرا خواهدشد.

وی در ادامه افزود: در بحث آبیاری نوین نیز در حوزه باغات ۲۰ هزار هکتار در سال ۹۵ تصویب شد که قرار است در سال ۹۵-۹۶ از طریق منابع بلاعوض اجرائی شود که ۶ هزار هکتار آن در هفته گذشته افتتاح شده و مابقی این میزان که ۴۰۷ پروژه تجمیع و فردی است در در دست اجرا است.

متقی فرد خاطرنشان کرد: آخرین اقدام در حوزه کشمش در استان قزوین با توجه به افت قیمت، خرید توافقی این محصول از نیمه اسفند ماه سال ۹۵ به منظور بازار سازی محصول کشمش در استان انجام شده است وبراین اساس قیمت این محصول ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته که منجر به افزایش صادرات شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین درپایان به طرح توسعه باغ در اراضی شیبداراشاره کرد و گفت : توسعه باغات در اراضی شیب دار در حوزه زیتون، بادام وانار در دست اجرا است که برای اجرای فاز اول ۵۰۰۰ هکتار در اراضی شیب دار در حال تهبه وتامین نهال مناسب هستیم.