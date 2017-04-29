وحید برقعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سومین هفته مسابقات سوارکاری استانهمدان اظهار داشت: رقابتهای پرش با اسب هیئت سوارکاری استانهمدان به سومین ایستگاه خود رسید.
وی افزود: این رویداد در مجموعه سوارکاری و پرورش اسب اکباتان و با حضور سوارکارانی از باشگاههای سوارکاری اَوِسینا، آذرخش، اکباتان، شبدیز، پرواز و اکباتان در ردههای اسب و سوار مبتدی، رده E سوارکاران رده سنی زیر ١٨سال و D۱ دشواری تدریجی برگزار شد.
رئیس هیئت سوارکاری استانهمدان با اشاره به نتایج این هفته گفت: در رده سنی زیر ١٨سال سوارکار خوش آتیه جامعه سوارکاری همدان فرزاد سهیل قاسمی از مجموعه سوارکاری اکباتان به مقام نخست دست پیدا کرد.
برقعی عنوان کرد: در رده مسابقه مخصوص دشواری تدریجی سهند بیبی گل سوار بر کوجک لیبروآ از باشگاه اَوِسینا و با مجموع امتیاز ۶۵ اول شد، مهرداد سهیل قاسمی همراه با تکش با امتیاز از اکباتان دوم شد و مهدی صمدی با ملونی و به دست آوردن ٦١ امتیاز از مجموعه سوار اَوِسینا سوم شد.
وی بابیان اینکه برخی از سوارکاران مطرح استان به دلیل شرکت در رقابتهای خارج از استان نتوانستند در این رقابتها شرکت کنند، گفت: یانا احمدی با فیونر در مسابقات پرش با اسب هیئت تهران در باشگاه آزمون شرکت و در رده جوانان به مقام نخست دست پیدا کرد.
رئیس هیئت سوارکاری استانهمدان عنوان کرد: در بیش از ۲۰ سال گذشته سوارکاران همدانی در هر مسابقهای شرکت کردهاند همیشه با دستپر از مسابقات بازگشتهاند که این موضوع نشان از ظرفیت بالای سوارکاری استانهمدان دارد.
