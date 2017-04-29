اکثر مردم لهستان به خدا ایمان دارند/ تبلیغ دینی در چارچوب قانون

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه Apgazeta.kz گفتگویی از روزنامه نگار امیلیا ریریخ با گالینا بیسمرتنایا متخصص ارشد امور مذهبی منتشر کرده است. متن این گفتگو در ادامه آمده است:

تبلیغی مذهبی یعنی، تبلیغی با هدف گرایش مردم به طرف دین. در منطقه ما در سال های اخیر مبلغان دینی در حال افزایشند ، آیا این افزایش مبلغان خوب است یا خیر . چگونه فعالیت آنها را باید تنظیم کنیم، متخصص ارشد امور مذهبی خانم گالینا بیسمرتنایا به ما اطلاع لازم را می دهد.

از افرادی که تبلیغات مذهبی انجام می دهند، ما ثبت نام کرده و هر ساله ثبت نام مجدد می کنیم، این خدمات ثبت نام رایگان می باشد، در سال گذشته، ۷۱ گواهی برای مبلغان از سوی ما داد شده است. در فعالیت های آنها هنوز نقض قوانین، شناسایی نشده است. همه مبلغانی که از کشورهای خارجی در کشور ما فعالیت می کنند، طبق قوانین کشور باید ثبت نام شوند. بین آنها کلیسای کاتولیک، ارتدکس، و پروتستان وجود دارد. دایره مبلغان در حال گسترش است، آنها شهروندان روسیه، سوئیس، لهستان، فیلیپین و اوکراین می باشند. از خارج عمدتا کشیش ها و راهبه های کاتولیک می آیند.

*این مبلغان در کشور ما چه کار می کنند؟

آنها مانند همه روحانیون ادیان مختلف، مشکلات معنوی، مراسم مذهبی و شبهات مذهبی مردم را پاسخ می دهند.

هر سال آنها ثبت نام مجدد و مجوز جدید دریافت می کنند. بین شهروندان ما نیز مبلغینی وجود دارند. به عنوان مثال یک مؤمن در بیمارستان بستری شده است، درخواست می کند از مسئولین بیمارستان، برای ایشان کشیشی دعوت نمایند. کشیش که برای بیمار می آید باید گواهی ثبت داشته باشد. بر این اساس طبق قانون کشور قزاقستان، تبلیغ اعتقادات دینی محدود به اماکن عبادی (مساجد و کلیسا) می باشد.

یکی از دلایل محدویت تبلیغ اعتقادی، نقض نشدن حقوق سایر شهروندان کشور است. مثلا کنار همین مریض که درخواست کشیش نموده است، ممکن است افرادی از مذاهب و ادیان دیگر باشند که حقوق آنها با آمادن کشیش نقض شود. همچنین خواندن دعا در مراسم یادبود ممکن است حقوق دیگران را نقض کند. طبق قانون کشور دعا خواندن در مکان هایی که در آن حقوق هیچ شهروند دیگری نقض نشود جایز می باشد. اما در مکان های شلوغ، جایی که مردم زیادی وجود داشته باشند، برای انجام مراسم دینی گواهی نامه فعالیت های تبلیغی لازم است.

*مبلغ به عنوان مخاطب در مراسم، همراه با گروه اطلاعاتی و خبری می تواند سخنرانی انجام دهد؟

بله، اما سخنرانی نباید به عنوان خطبه انجام شود، سخنرانی با ذکر قواعد اساسی دین، باید پایان یابد، سخنرانی کوتاه درباره اسلام یا مسیحیت ارتدکس یا کاتولیک داشته باشد، اما نباید مردم را به دین خود متقاعد کرد و دعوت نماید.

اما ما یک سابقه بد داریم، به عنوان مثال بعد از آن که دختر یکی از «شاهدان یهوه» تبلیغی غیرقانونی (توزیع نشریات) انجام داده بود، وقتی در معرض مسئولیت اجرایی قرار گرفت، پدر این دختر بعد از این حادثه، برای قانونی کردن مجوز او (در بخش مجوز تبلیغ) تلاش زیادی کرد. همانطورکه معلوم شد، درمیان لیست اسناد برای ثبت نام مجدد، باید رضایت انجمن مذهبی«شاهدان یهوه» جهت تبلیغ دینی این دختر کسب می شد. اما انجمن دینی «شاهدان یهوه» به او این اجازه را نداد. آنها با اشاره به قانون انجمن دینی «شاهدان یهوه»، چنین فعالیتی را رد کردند.

*گاهی اوقات واعظان مذهبی در خانه ها و آپارتمان های هموطنان برای تبلیغ می آیند، در چنین مواردی توصیه شما چیست؟

ما بی تفاوت نباید باشیم، ما باید یک وطن دوست فعال کشور باشیم، به مقامات اجرای قانون با بیانیه ای در مورد نقض قانون باید شکایت کرد. تنها راه برای جلوگیری از تبلیغات غیر قانونی همین است. دو سال پیش نقض قانون توسط اعضای ادیان ثبت شد، آنها کتب غیر مجاز توزیع می کردند، و برای ارائه فعالیت های تبلیغی غیر قانونی جریمه شدند. پس از مجازات، آنها دیگر فعالیت های تبلیغی غیرقانونی انجام ندادند.

*در همین ارتباط خبرنگار از کشیشی سوالی نموده است که در ذیل می آید.

از کشیش بزرگ پدر توماس از کلیسای کاتولیک شهر ماکینسک درباره موقعیت مبلغان آنها سوال نمودیم.

کشیش در پاسخ گفت بسیار خوب است. ما طبق قوانین کشور قزاقستان زندگی می کنیم و هیچ مشکلی با دولت نداریم. مانند همه اهل قزاقستان، ما هم مثل آنها زندگی می کنیم، از لحاظ معنوی به کسانی که احتیاج دارند، کمک می کنیم، بسیاری از خانواده های کاتولیک در قزاقستان از سال ۱۹۳۰-۱۹۳۵ قرن ۲۰ میلادی زندگی می کنند. در زمان اتحاد جماهیر شوروی ما مخفیانه مراسم دینی انجام می دادیم، کشیش از خارج کشور دعوت می شد، الان بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و ساخت کلیسا، همه چیز تغییر کرده است، در میان اعضای کلیسا، آلمانی ها، لهستانی ها و اوکراینی ها را می توان یافت.

بسیاری از جوانان هم در کلیسا می آیند. این خیلی خوب است، که در کشور ما فرصت و آزادی برای ادیان و مذاهب داده شده است. من خودم لهستانی هستم، شش سال است که در قزاقستان زندگی می کنم، پیش از ورود، برای من، قزاقستان را خیلی خوب معرفی کردند، و من بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه مذهبی با مدرک کارشناسی ارشد به قزاقستان مهاجرت نمودم و الان فعالیت دینی می کنم. اکثر مردم لهستان به خدا ایمان دارند. اما در خانواده ما من اولین کشیش هستم، افتخار می کنم که با ماموریت دور از خانه فعالیت انجام می دهم. در واقع ایمان برای انسان فقط خوبی را یاد می دهد.