به گزارش خبرنگار مهر، دومین آزمون زبان MSRT سال ۱۳۹۶ در روز جمعه ۵ خرداد ماه برگزار می شود. ثبت‌نام این آزمون از دهم اردیبهشت ماه جاری آغاز می‌شود. فرصت ثبت نام در این آزمون تا چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد اما در برخی از حوزه به محض تکمیل ظرفیت، ثبت نام بسته می شود.

حوزه‌های برگزاری این دوره از آزمون شهرهای تهران، تبریز، اهواز، اصفهان، ارومیه، اراک اردبیل، بابلسر، بیرجند، خرم آباد، رشت، زاهدان، سنندج، شیراز، کرمانشاه، کرمان، قم، قزوین، مشهد، همدان، یزد، ایلام است.

داوطلبان باید پیش از تاریخ شروع ثبت‌نام با مراجعه به مرکز آزمون زبان انگلیسی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم پروفایل خود را بسازند. این پروفایل ها پس از تأیید مدیر سامانه امکان بهره برداری دارد.

داوطلبان می‌توانند برای ثبت‌نام در آزمون تا ۱۶ ساعت قبل از ساعت شروع ثبت‌نام هر آزمون و ۸ ساعت پس از ثبت‌نام در سامانه پروفایل بسازند.

دومین آزمون زبان MSRT سال ۱۳۹۶ در روز جمعه ۵ خرداد ماه برگزار می شود و نتایج آن ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۶ اعلام خواهد شد.