به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، جواد کریم نژاد ادامه داد: در بخش نویسندگی دوازدهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد دوازدهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد، «مهدی صالحیار» از آذربایجان شرقی برای نویسندگی در نمایش «دیدار و بیدار» مقام سوم را از آن خود کرد.

وی افزود: همچنین در بخش بازیگری زن، «نسرین رستمی» بازیگر نمایش «آن سوی رویا» از آذربایجان شرقی مقام دوم را کسب کرد.

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری آذربایجان شرقی اضافه کرد: در بخش کارگردانی نیز «معصومه عباسی» برای کارگردانی نمایش «آن سوی رویا» به عنوان نفر دوم و «نقی یحیایی» برای نمایش «دیدار و بیدار» از آذربایجان شرقی به عنوان نفر سوم انتخاب شدند.

کریم نژاد در پایان خاطر نشان کرد: کاندیدای بهترین طراحی صحنه و پوستر و بروشور و بازیگری زن به استان آذربایجان شرقی تعلق یافت.