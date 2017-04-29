۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۱۹

درخشش هنرمندان حوزه هنری آذربایجان شرقی در جشنوارۀ بچه‌های مسجد

تبریز - معاون فرهنگی هنری حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: هنرمندان حوزه هنری استان در دوازدهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد در تهران با کسب چندین مقام برتر خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، جواد کریم نژاد ادامه داد: در بخش نویسندگی دوازدهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد دوازدهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد، «مهدی صالحیار» از آذربایجان شرقی برای نویسندگی در نمایش «دیدار و بیدار» مقام سوم را از آن خود کرد.

وی افزود: همچنین در بخش بازیگری زن، «نسرین رستمی» بازیگر نمایش «آن سوی رویا»  از آذربایجان شرقی مقام دوم را کسب کرد.

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری آذربایجان شرقی اضافه کرد: در بخش کارگردانی نیز «معصومه عباسی» برای کارگردانی نمایش «آن سوی رویا» به عنوان نفر دوم و «نقی یحیایی» برای نمایش «دیدار و بیدار» از آذربایجان شرقی به عنوان نفر سوم انتخاب شدند.

کریم نژاد در پایان خاطر نشان کرد: کاندیدای بهترین طراحی صحنه و پوستر و بروشور و بازیگری زن به استان آذربایجان شرقی تعلق یافت.

