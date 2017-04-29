محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، طی هفته جاری امواجی ناپایدار به تناوب از جو منطقه عبور خواهد کرد.

وی افزود: عبور این امواج بر جو استان تاثیر گذاشته و در ساعاتی از بعدازظهر تا اواخر وقت هر روز، سبب رگبار باران همراه با وزش باد نسبتا شدید، رعدوبرق و احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ در سطح استان خواهند شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: شرایط ناپایدار، طی امروز و امشب در نواحی شمال غربی استان و در روزهای دوشنبه و سه شنبه در نیمه غربی و شمالی نمود بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: در پی این شرایط بارش در برخی نقاط با آبگرفتگی معابر عمومی و احتمالاً سیلاب های محلی نیز همراه می شود.

خسروی ادامه داد: همچنین طی ساعاتی از روزهای دوشنبه و سه شنبه، امکان این که هوای استان بویژه در نواحی مرزی نسبتاً غبارآلود شود، چندان دور از انتظار نیست.