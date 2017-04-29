  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۲۶

مدیرکل‌هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

احتمال وقوع سیلاب در استان کرمانشاه/نقاط مرزی غبارآلود می‌شود

احتمال وقوع سیلاب در استان کرمانشاه/نقاط مرزی غبارآلود می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل‌هواشناسی استان کرمانشاه از احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر در نتیجه بارش‌های آتی باران در استان خبر داد و گفت: همچنین نقاط مرزی استان غبارآلود می‌شود.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی صورت گرفته از وضعیت هوای استان گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، طی هفته جاری امواجی ناپایدار به تناوب از جو منطقه عبور خواهد کرد.

وی افزود: عبور این امواج بر جو استان تاثیر گذاشته و در ساعاتی از بعدازظهر تا اواخر وقت هر روز، سبب رگبار باران همراه با وزش باد نسبتا شدید، رعدوبرق و احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ در سطح استان خواهند شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: شرایط ناپایدار، طی امروز و امشب در نواحی شمال غربی استان و در روزهای دوشنبه و سه شنبه در نیمه غربی و شمالی نمود بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: در پی این شرایط  بارش در برخی نقاط با آبگرفتگی معابر عمومی و احتمالاً سیلاب های محلی نیز همراه می شود.

خسروی ادامه داد: همچنین طی ساعاتی از روزهای دوشنبه و سه شنبه، امکان این که هوای استان بویژه در نواحی مرزی نسبتاً غبارآلود شود،  چندان دور از انتظار نیست.

کد مطلب 3965025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها