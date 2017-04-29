تزریق سرمایه خارجی ۳.۶ میلیارد دلاری به صنعت نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و مدیرکل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در نخستین گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی پایدار با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین سیاست های جمهوری اسلامی ایران کاهش وابسته به درآمدهای نفتی خود است گفت: پس از برجام تاکنون ۳.۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نیرو از سوی اتحادیه اروپا در ایران انجام شده است. طی فعالیت دولت یازدهم ۴۸ پروژه در زمینه تولید الکتریسته و برق از طریق انرژی های نو تصویب شده و مجوز هم صادر شده است.

او ادامه داد: وزارت نیرو خرید تضمینی ۲۰ ساله انرژی های تجدیدپذیر را ضمانت کرده است. این درحالی است که نیروگاه هایی که از طریق انرژی های تجدیدپذیر به تولید برق می پردازند از معافیت های مالیاتی برای پنج تا ۱۳ سال برخوردار می شوند تا سرمایه گذاری در این حوزه رشد کند.

به گفته خزاعی یکی از نتایج امضای توافقنامه صلح آمیز هسته ای ایران این است که می توانیم در زمینه تامین انرژی پاک موردنیاز کشور سرمایه گذاری کرده و از مواهب انرژی هسته ای استفاده کنیم.