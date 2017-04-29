  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۳۲

معاون وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد؛

تزریق سرمایه خارجی ۳.۶ میلیارد دلاری به صنعت نیرو

تزریق سرمایه خارجی ۳.۶ میلیارد دلاری به صنعت نیرو

مدیرکل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: طی فعالیت دولت یازدهم ۴۸ پروژه در زمینه تولید الکتریسته و برق از طریق انرژی های نو تصویب شده و مجوز هم صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و مدیرکل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در نخستین گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی پایدار با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین سیاست های جمهوری اسلامی ایران کاهش وابسته به درآمدهای نفتی خود است گفت: پس از برجام تاکنون ۳.۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه نیرو از سوی اتحادیه اروپا در ایران انجام شده است. طی فعالیت دولت یازدهم ۴۸ پروژه در زمینه تولید الکتریسته و برق از طریق انرژی های نو تصویب شده و مجوز هم صادر شده است.

او ادامه داد: وزارت نیرو خرید تضمینی ۲۰ ساله انرژی های تجدیدپذیر را ضمانت کرده است. این  درحالی است که نیروگاه هایی که از طریق انرژی های تجدیدپذیر به تولید برق می پردازند از معافیت های مالیاتی برای پنج تا ۱۳ سال برخوردار می شوند تا سرمایه گذاری در این حوزه رشد کند.

 به گفته خزاعی یکی از نتایج امضای توافقنامه صلح آمیز هسته ای ایران این است که می توانیم در زمینه تامین انرژی پاک موردنیاز کشور سرمایه گذاری کرده و از مواهب انرژی هسته ای استفاده کنیم.

کد مطلب 3965029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها