به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدزاده ظهر شنبه در دیدار با نمایندگان کارگران، کارفرمایان و فرمانده بسیج حوزه کارگری و کارمندی شهرستان شبستر به مناسبت هفته کارگر اظهار داشت: رابطه کارگر و کارفرما باید یک رابطه صمیمی وسالم باشد تا این ارتباط منتج به تولید و خود کفایی جامعه گردد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: امروز باید مسئولین ضمن توجه به مشکلات قشر کارگر و رفع تبعیض بین کارگران در احقاق حقوق و رفع نیاز های آنان جدی باشند زیرا بالاترین خدمت به کارگران، دفاع از حقوق قانونی آنان است.

امام جمعه شبستر توجه به کیفیت محصولات تولیدی واحدهای صنعتی در کنار کمیت را ضروری برشمرد و افزود: باید برای تحقق منویات مقام معظم رهبری تلاش شود که در کنار کمیت به کیفیت محصولات تولیدی اهمیت داده شده و ضمن بالا رفتن کیفیت محصولات از وابستگی به کشورهای بیگانه خودداری شود.

حجت الاسلام محمدزاده انجام فرایض دینی در محیط های کاری را نیز مهم عنوان و خاطر نشان کرد: امیدواریم با در نظر گرفتن فرصت های لازم توسط کارفرمایان در واحد های تولیدی برای انجام فرایض دینی، نشست های معنوی و توجیهی نیز برای تبیین مسائل دینی برای این قشر از جامعه برگزار شود.