کشف ۲ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ پژمان قویمی گفت: در پی گزارشات مردمی، ماموران کلانتری ۱۸ جورقان از فعالیت فردی به هویت معلوم در زمینه قاچاق سوخت با خبر و تحقیقات لازم در این رابطه را انجام دادند.

وی در ادامه افزود: پس از بررسی و تحقیقات لازم و تایید گزارش مورد نظر، مأموران انتظامی در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر و در بازرسی از منزل وی ۲ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضبط کردند.

وی اظهار کرد: پس از انتقال متهم به کلانتری، وی در بازجویی ها به جرم خود اعتراف و پرونده در این رابطه تشکیل و با دستور قضایی سوخت کشف شده تحویل شرکت پخش فراورده های نفتی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان در پایان از شهروندان خواست تا هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق را با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند