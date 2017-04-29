  1. استانها
  2. همدان
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۱۱

فرمانده انتظامی شهرستان همدان عنوان کرد:

کشف ۲ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در همدان

کشف ۲ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در همدان

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان همدان از کشف ۲ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و دستگیری یک قاچاقچی در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ پژمان قویمی گفت: در پی گزارشات مردمی، ماموران کلانتری ۱۸ جورقان از فعالیت فردی به هویت معلوم در زمینه قاچاق سوخت با خبر و تحقیقات لازم در این رابطه را انجام دادند.

وی در ادامه افزود: پس از بررسی و تحقیقات لازم و تایید گزارش مورد نظر، مأموران انتظامی در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر و در بازرسی از منزل وی ۲ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ضبط کردند.

وی اظهار کرد: پس از انتقال متهم به کلانتری، وی در بازجویی ها به جرم خود اعتراف و پرونده در این رابطه تشکیل و با دستور قضایی سوخت کشف شده تحویل شرکت پخش فراورده های نفتی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان در پایان از شهروندان خواست تا هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق را با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند

کد مطلب 3965052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها