«رئال مادرید ۱۱ بارسلونا ۱» به تالار حافظ می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «رئال مادرید ۱۱ - بارسلونا ۱» با حضور بازیگرانی چون پانته آ بهرام، روزبه بمانی، فرزاد حسنی، نادر فلاح، خاطره حاتمی، میثاق زارع، ریحانه رضی و آرش اشاداد روی صحنه می رود.

همچنین از دیگر عوامل می توان به علی مردانی مجری طرح، امیر حسین سیر مدیر تولید، مروارید جعفری مشاور کارگردان و منشی صحنه، برزیین صالحی دستیار کارگردان و برنامه ریز، علی کوزه گر طراح نور، آیدین الفت طراح نور، ندا نصر طراح لباس، ماریا حاجیها طراح گریم، محمد صادق زرجویان طراح پوستر و بروشور و عکاس و سارا حدادی مشاور رسانه ای و روابط عمومی اشاره کرد.

این نمایش از روز ۲۴ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰:۳۰ در تالار حافظ روی صحنه می رود.