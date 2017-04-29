دستیار ویژه «نواز شریف» به جرم افشای اخبار محرمانه برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، «طارق فاطمی» دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان به دلیل افشای اسرار محرمانه دولتی از سوی نواز شریف برکنار شد.

بر اساس جزئیات به دنبال افشای اخبار محرمانه از یکی از جلسات مشترک و مهم چند ماه پیش سران دولت و ارتش پاکستان، نخست وزیر پاکستان دستور برکناری طارق فاطمی دستیار ویژه خود در امور سیاست خارجی و «رائو تحسین» رئیس مرکز اطلاع رسانی دولت اسلام آباد را صادر کرد.

فاطمی از سال ۲۰۱۳ و همزمان با آغاز به کار دولت نواز شریف به عنوان دستیار ویژه وی در امور خارجی برگزیده شد، وی در سالهای گذشته نیز به عنوان سفیر پاکستان در آمریکا واتحادیه اروپا فعالیت داشته است.