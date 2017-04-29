  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

دستیار ویژه «نواز شریف» به جرم افشای اخبار محرمانه برکنار شد

دستیار ویژه «نواز شریف» به جرم افشای اخبار محرمانه برکنار شد

دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان به جرم افشای اخبار محرمانه از سمت خود برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جیو نیوز»، «طارق فاطمی» دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان به دلیل افشای اسرار محرمانه دولتی از سوی نواز شریف برکنار شد.

 بر اساس جزئیات به دنبال افشای اخبار محرمانه از یکی از جلسات مشترک و مهم چند ماه پیش سران دولت و ارتش پاکستان، نخست وزیر پاکستان دستور برکناری طارق فاطمی دستیار ویژه خود در امور سیاست خارجی و «رائو تحسین» رئیس مرکز اطلاع رسانی دولت اسلام آباد را صادر کرد.

فاطمی از سال ۲۰۱۳ و همزمان با آغاز به کار دولت نواز شریف به عنوان دستیار ویژه وی در امور خارجی برگزیده شد، وی در سالهای گذشته نیز به عنوان سفیر پاکستان در آمریکا واتحادیه اروپا فعالیت داشته است.

کد مطلب 3965078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها