بهره مندی ۵۷۲ روستای واجد شرایط استان از گاز طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان خادم بعد از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران افزود: برنامه ریزی برای گاز رسانی به تمامی روستاهای واجد شرایط استان تا پایان سال جاری انجام شده است.

خادم با بیان اینکه ۱۶۹ هزار مشترک گاز طبیعی در استان وجود دارد تصریح کرد: از این تعداد مشترکین ۱۲۴ هزار مشترک گاز شهری هستند.

وی افزود:۴۵ هزار مشترک نیز در حوزه روستایی هستند.

مدیر عامل شرکت گاز استان با اشاره به بهره مندی ۱۶۸ هزار خانوار در استان از گاز طبیعی گفت: این تعداد ۸۴ درصد تعداد کل خانوارهای ساکن در استان است.

خادم بیان داشت: ۱۲۲ هزارو ۶۰۰ خانوار شهری با ۹۷ درصد پوشش از نعمت گاز برخوردارند.

خادم افزود: ۴۵ هزارو ۴۰۰ خانوار روستایی در استان از نعمت گاز برخوردارند که این میزان پوشش ۷۲ درصدی کل خانوارها را نشان می دهد.

خادم تاکید کرد: به طور متوسط ۹۱ درصد جمعیت استان از نعمت گاز برخوردارند.

خادم اظهار داشت: برنامه ریزی برای برخورداری ۴۵۸ روستای استان در سال جاری و سال آینده انجام شده است.