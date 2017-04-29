امر به معروف و نهی از منکر با جدیت بیشتری دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر شنبه در دیدار فرماندهان و جمعی از پرسنل سپاه پاسداران استان قزوین که به مناسبت ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار برگزار شد، با تبریک این ایام اظهار کرد: ماه شعبان منبع عظیم معنوی به شمار می‌آید، زیرا مؤمنین را برای ورود به ماه مبارک رمضان آماده می‌کند.

وی تصریح کرد: موالید مبارک امام حسین (ع)، امام سجاد (ع)، امام زمان (عج) و حضرت ابوالفضل (ع) در ظرف نورانی ماه شعبان قرار گرفته است و برکات این ماه را افزایش داده است.

امام جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت امر به ‌معروف و نهی از منکر در جلوگیری از کجروی‌ها و اصلاح امور جامعه اشاره و تأکید کرد: نهضت امر به معروف و نهی از منکر به معنای این است که به صورت جدی در این حوزه ورود پیدا کنیم.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین خاطرنشان کرد: باید امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به قدری اهمیت پیدا کند که وقتی منکری نظیر زمین‌خواری در جامعه رخ می‌دهد، همه فریادها بلند شود تا ضمن اصلاح آن منکر، از بروز منکرات دیگر جلوگیری شود.

وی در ادامه به تشریح مراحل امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و افزود: در نهج‌البلاغه آمده است اولین واکنش انسان در مقابل منکر «انزجار قلبی» است و اگر فردی دارای چنین ویژگی بود، صاحب قلب و روح سالمی است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین «بیان لسانی» را گام دوم در امر به معروف و نهی از منکر معرفی کرد و ابراز داشت: اگر بیان لسانی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر به صورت جدی اجرایی شود، کسی نمی‌تواند در آن جامعه منکری را مرتکب شود و در نهایت آن جامعه به سمت اصلاح پیش خواهد رفت.

آیت‌الله عابدینی «اقدام عملی» در حوزه امر به معروف را مرحله سوم در انجام این فریضه الهی دانست و یادآور شد: هر چه تاکنون در این حوزه‌ها کار کرده‌ایم، خوب است اما باید با نگاه حساس‌تر و جدی‌تری به این عرصه مهم دینی ورود پیدا کرد.