  1. استانها
  2. قزوین
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا:

۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در بوئین زهرا کشف شد

۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در بوئین زهرا کشف شد

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا از توقیف یک دستگاه کامیون خاور با هشت هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسین علیان نژادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران یگان امداد این شهرستان در محور «بوئین زهرا به سگزآباد» به یک دستگاه خودروی کامیون خاور با تانکر مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف می کنند.  

این مقام انتظامی افزود: ماموران از این خودروی کامیون مقدار هشت هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا افزود: پس از کشف سوخت قاچاق متهم دستگیر و با تشکیل پرونده قضائی به مراجع قانونی معرفی گردید.  

سرهنگ علیان نژادی از عموم مردم خواست: هر گونه موارد مشکوک و تردد خودروهای غریبه و مظنون را در سطح شهر با سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

کد مطلب 3965096

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها