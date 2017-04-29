۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در بوئین زهرا کشف شد

سرهنگ حسین علیان نژادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران یگان امداد این شهرستان در محور «بوئین زهرا به سگزآباد» به یک دستگاه خودروی کامیون خاور با تانکر مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف می کنند.

این مقام انتظامی افزود: ماموران از این خودروی کامیون مقدار هشت هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا افزود: پس از کشف سوخت قاچاق متهم دستگیر و با تشکیل پرونده قضائی به مراجع قانونی معرفی گردید.

سرهنگ علیان نژادی از عموم مردم خواست: هر گونه موارد مشکوک و تردد خودروهای غریبه و مظنون را در سطح شهر با سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.