مسابقات فوتبال نوجوانان مناطق باشگاه های کشور در سقز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پایانی مسابقات فوتبال نوجوانان مناطق باشگاه های کشور از بعدازظهر امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه با حضور چهار تیم به میزبانی شهرستان سقز آغاز شد.

این مسابقات در چهار منطقه برگزار خواهد شد و در هر گروه چهار تیم برای صعود به مرحله بعد با هم به رقابت خواهند پرداخت.

شهرداری سقز، سیاه جامگان قم، علم و ادب همدان و شهرداری رشت چهار تیم حاضر در گروه یک مرحله پایانی مسابقات فوتبال نوجوانان مناطق باشگاه های کشور هستند.

بر اساس این گزارش، تیم اول هر گروه به لیگ قهرمانی نوجوانان در فصل آتی صعود خواهد کرد و مابقی تیم ها به مسابقات استانی باز می گردند.

گروه یک مرحله پایانی مسابقات فوتبال نوجوانان مناطق باشگاه های کشور در روز های ۹ تا ۱۲ اردیبهشت ماه در استادیوم تختی سقز برگزار می شود.