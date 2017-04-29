به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عبادیان پیش از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز آزمایشگاه با بیان اینکه ایران، در حال تبدیل شدن به کشوری پیشرو است، گفت: تشخیص آزمایشگاهی کمککننده برای ارائه خدمات مطلوب است و جامعه پزشکی به خدمات فاخر جامعه آزمایشگاهی نیاز دارد.
وی افزود: عامل نیروی انسانی نقطه ثقل کشور است و باید برای تربیت نیروهای متخصص تلاش شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه نمونه هماهنگی، همدلی و ارتقای کیفیت را در اداره امور آزمایشگاه دانشگاه مشاهده میکنیم، اظهار داشت: نگاه اداره امور دانشگاهها به همه بخشها است و حضور دانشجویان و کارشناسان در این حوزه نشان دهنده توجه به این موضوع است.
وی با اشاره به اینکه کارکنان اداره امور آزمایشگاه ها همچون اعضای یک خانواده هستند، گفت: تمام امکانات و زیرساختهای لازم در اختیار امور آزمایشگاههای استان قرار میگیرد.
عبادیان ابراز امیدواری کرد: نسل پرشور دانشجوی فعلی انرژی خود را برای ساخت ایران اسلامی به کار گیرد و جامعه از خدمات آنان بهرهمند شوند.
