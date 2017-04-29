۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۲۴

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان:

امکانات لازم در اختیار آزمایشگاه های استان همدان قرار می‌گیرد

همدان - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: امکانات لازم در اختیار امور آزمایشگاه‌های استان همدان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عبادیان پیش از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز آزمایشگاه با بیان اینکه ایران، در حال تبدیل شدن به کشوری پیشرو است، گفت: تشخیص آزمایشگاهی کمک‌کننده برای ارائه خدمات مطلوب است و جامعه پزشکی به خدمات فاخر جامعه آزمایشگاهی نیاز دارد.

وی افزود: عامل نیروی انسانی نقطه ثقل کشور است و باید برای تربیت نیروهای متخصص تلاش شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه نمونه هماهنگی، همدلی و ارتقای کیفیت را در اداره امور آزمایشگاه دانشگاه مشاهده می‌کنیم، اظهار داشت: نگاه اداره امور دانشگاهها به همه بخشها است و حضور دانشجویان و کارشناسان در این حوزه نشان دهنده توجه به این موضوع است.

وی با اشاره به اینکه کارکنان اداره امور آزمایشگاه ها همچون اعضای یک خانواده هستند، گفت: تمام امکانات و زیرساخت‌های لازم در اختیار امور آزمایشگاههای استان قرار می‌گیرد.

عبادیان ابراز امیدواری کرد: نسل پرشور دانشجوی فعلی انرژی خود را برای ساخت ایران اسلامی به کار گیرد و جامعه از خدمات آنان بهره‌مند شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان هماهنگی، همدلی و ارتقای کیفیت در اداره امور آموزشگاه‌های دانشگاه را مثال‌زدنی دانست.

کد مطلب 3965102

