فضای مجازی عرصه جدیدی برای فعالیت جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی صفایی ظهر شنبه در نشست استاندار گلستان با جوانان فعال استان، اظهار کرد: باید از ظرفیتهای فضای مجازی که عرصه جدیدی برای فعالیت جوانان است، بهره لازم را ببریم و مدیران هم از این ظرفیت ویژه استفاده کنند.
وی افزود: جوانان گلستانی با وجود محدودیتهای مالی، مشتاقانه مشغول به فعالیت هستند، در گذشته فعالیتهای خوبی در ایجاد انسجام و شبکه سازی جوانان گلستان انجام شده و سعی ما هم این بوده تا همین راه را ادامه دهیم.
صفایی تصریح کرد: تغییرات اندکی در حوزه مشاوران جوان دستگاههای اجرایی و فرمانداریها شاهد بودیم و از تمامی دوستان خواستیم به فعالیت خود ادامه دهند و کاستیهای موجود با تلاش بیشتر رفع شود.
وی ادامه داد: در ۶ ماه گذشته آسیبهای موجود در شهرستانها را رصد کردیم و سعی کردیم با فاصله گرفتن از مرکز استان، موضوعات خاص شهرستانها را به طور جدی پیگیری کنیم.
وی بیان کرد: ظرفیت بسیار خوبی در جوانان متخصص شاغل در دستگاههای اجرایی استان وجود دارد که باید از مدیران این دستگاهها برای به کارگیری جوانان تشکر ویژه داشته باشیم.
مخالفت برخی دستگاهها با طرحهای جوانان
مشاور جوان استاندار گلستان با اشاره به برخی مشکلات و دغدغه جوانان استان گفت: جوانان گلستانی فعالیتهای قابل توجهی در پارک علم و فناوری دارند که برخی دستگاهها با طرحهای نوآورانه و خلاقانه آنها مخالفت میکنند.
صفایی افزود: از مدیران میخواهم تا به جوانان گلستانی در قالب بخش خصوصی و برون سپاریها اعتماد کنند و به طور مثال این آمادگی وجود دارد تا جوانان این استان در اتاق بازرگانی به آموزش تجار و بازرگانان بپردازند.
وی با اشاره به در پیش بودن روز جوان، اظهار کرد: برنامه روز جوان در گلستان برای ۱۸ اردیبهشت تدارک دیده شده که جوانان نمونه استان معرفی خواهند شد.
