لزوم بازخوانی اندیشه امام(ره)/برخی به دنبال تحریف حقایق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی اشجری در نشست ستاد بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی در گیلان که پیش از ظهر شنبه برگزار شد، اظهار کرد: هرچند ۲۸ سال از سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی می گذرد اما شخصیت ایشان همچنان برای آزادیخواهان و عدالت طلبان جهان مقدس و محبوب است.

وی افزود: امام خمینی(ره) شمع فروزانی بودند که روشنای دل مستضعفان شده و مسیر تاریخ را عوض کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی مظهر پرهیزگاری و پارسایی بوده اند، تصریح کرد: امام خمینی (ره) با اعتماد عمیق به خداوند و اخلاص کم نظیری که داشتند، دل های آزاد مردان زیادی از شراسر جهان را مجذوب خود کردند.

حجت الاسلام اشجری تشکیل حکومت اسلامی و اجرای قوانین الهی را هدف اصلی امام(ره) از پایه گذاری انقلاب اسلامی دانست و گفت: ویژگی های شخصیتی ایشان چه از نظر فردی و چه از منظر اجتماعی وسیاسی بسیار قابل تأمل است و ایام ارتحال ایشان، بهرین فرصت برای شناساندن و آشنایی بیشتر مردم به ویژه نسل جوان با این ابعاد مختلف شخصیتی امام(ره) است.

وی همزمانی بیست و هشتمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی با روزهای ماه مبارک رمضان را فرصتی مناسب برای بهره گیری از ظرفیت مساجد برای بازخوانی اندیشه های امام (ره) عنوان و خاطرنشان کرد: بعضی افراد یا به صورت عامدانه و یا جاهلانه در صدد تحریف اندیشه های والای امام خمینی (ره) هستند و این روزها فرصتی مناسب برای بازخوانی وصیت نامه ایشان و آشنایی بیشتر نسل جوان با انددیشه های ژرف بنیانگذار انقلاب است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان تأکید کرد: وصیت نامه امام (ره) منشور انقلاب بوده و برای افراد با بصیرت نقشه راه را ترسیم کرده است.

حجت الاسلام اشجری همچنین به برگزاری دو انتخابات مهم پیش رو اشاره کرد و گفت: مطالعه وصیت نامه امام (ره) کمک می کند تا افراد در انتخاب افراد اصلح بصیرت بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه از برگزاری دو مراسم به مناسبت سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار انقلاب اسلامی و گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد در شهر رشت خبر داد و یادآور شد: مراسم گرامیداشت سالروز رحلت امام خمینی(ره) همچون سال های گذشته در صبح روز ۱۴ خرداد ماه در مصلای امام خمینی شهر رشت برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان ادامه داد: همچنین مراسم گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد نیز در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) شهدای گمنام رشت برگزار می شود.

حجت الاسلام اشجری افزود: همه ظرفیت ها برای هرچه باشکوه تر برگزار کردن بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی در گیلان به کار گرفته شده و تلاش داریم تا برای دو مراسم بزرگ یاد شده از سخنرانان کشوری دعوت شود.