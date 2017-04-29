محصول تولیدی واحدهای استان زنجان به ۴۰ کشور صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری بعد از ظهر شنبه همایش روز جهانی کارگر، با اشاره به وجود ۵۰ هزار شغل کارگری در استان زنجان، افزود: کارگران همواره از آرمان های انقلاب اسلامی در بخش های مختلف دفاع کرده اند و در مقابل تهدیدات تاریخی که معاندان انقلاب برای کشور ایجاد می کردند ایستاده اند.

وی ادامه داد: فعالیت دو شیفت کاری به جای یک شیفت و همراهی برای تحرک چرخ های توسعه تولید کشور نقش مهم و اساسی کارگران کشور برای رونق تولید بومی بوده است.

استاندار زنجان گفت: محیط کسب و کار و تولید چند عامل مهم دارد و کارفرما و سرمایه آن، مهندسین و طراحی واحد تولیدی، دانش، تکنولوژی و ابزارهای فنی و همچنین نیروی کار و کارگری عوامل کلیدی محیط کسب و کار محسوب می شوند.

درویش امیری نبود کارفرما و سرمایه را موجب نبود واحد تولیدی و کارگر عنوان کرد و گفت: همه عوامل مورد نیاز باید برای یک فعالیت اقتصادی و تولیدی در کنار هم باشند. یک کسب و کار و واحد تولیدی در کنار نیاز به سه عامل نخست نیاز جدی به کارگران ماهر و دلسوز دارد و بدون کارگر ماهر و دلسوز تحرک در کار نخواهد بود.

وی از تثبیت هشت هزار شغل کارگران استان در سال گذشته خبر داد و گفت: هشت هزار شغل کارگران که در معرض خطر و نابودی بود با اقدامات حمایتی کارگروه تسهیل و رفع موانع نولید و همچنین طرح رونق اقتصادی تثبیت شد.

استاندار زنجان گفت: کارگران موتور محرک تولید کشور هستند و کارفرمایان، کارگران را به چشم بازوان اصلی چرخه تولید و عائله خود نگاه کنند. این نوع نگاه و رویکرد موجب دلگرمی کارگران شده و فعالیت آن ها را توام با عشق به کار و محیط کار می کند.

درویش امیری رابطه کار و کارگر را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: این رابطه باید دو سویه و مناسب باشد. کارگر باید محیط کار را از خود بداند. اگر درایت و دلسوزی کارفرما نباشد محیط کسب و کار و اشتغالی ایجاد نمی شود. سرمایه کارفرمایان موجب می شود زمینه لازم برای شغل کارگران ایجاد کرده است. انتظار از کارفرمایان نیز این است که کارگران را به چشم بازوان اصلی تولید و محیط کسب و کار بدانند و به آن ها به عنوان عائله خود نگاه کنند.

استاندار زنجان به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و یادآور شد: در تحقق نامگذاری سال کارگران نقش مهمی دارند. برای افزایش تولید نیاز به کارگران ماهر و دلسوز در واحدهای تولیدی داریم. تولید بی کیفیت در بازار رقابتی توانایی فروش و رقابت ندارد و تولید با کیفیت تولید نیازمند کارگران ماهر است.

درویش امیری افزود: نقش کارگران در اقتصادی مقاومتی افزایش کیفیت تولید با افزایش مهارت کارگری است. در این راستا باید توانایی و مهارت کارگران را در واحدهای تولیدی افزایش داد.

وی به وظایف مسئولان در قبال کارگران نیز اشاره کرد و گفت: مسئولان نیز موظف هستند امنیت شغلی لازم را برای کارگران ایجاد کنند. باید آرامش فکری و ذهنی لازم برای کارگران در محیط کار فراهم باشد و کارگران دغدغه از دست دادن شغل خود را نداشته باشند. در همین راستا دولت اقدامات زیادی را انجام داده و در استان زنجان نیز تشکیل و فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در کنار طرح رونق اقتصادی موجب امنیت بیشتر شغلی برای کارگران استان شده است.

درویش امیری به اقدامات صورت گرفته اشاره و خاطرنشان کرد: موانع زیادی از سر راه واحدهای تولیدی استان برداشت شد. کالاهای تولیدی واحدها که حاصل تلاش و دسترنج کارگران استان بود به دلایل مختلف در انبارها مانده بود و همچنین واحدهای تولیدی دچار مشکلات جدی در نقدینگی بودند. با اقدامات حمایتی مورد نیاز مشکلات زیادی در این راستا برطرف شد. ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته به واحدهای تولیدی استان ارائه شد.

استاندار زنجان با بیان اینکه فضای صادرات استان در سال های اخیر تقویت شده است، افزود: در همین راستا فضای صاردات استان که به دلیل تحریم کمرنگ شده بود با اقدامات حمایتی رشد قابل توجهی پیدا کرده است.

درویش امیری گفت: درآمدهای صادراتی گمرک زنجان در سال ۹۴ به میزان ۲۲۸ میلیون دلار بود که در پایان سال گذشته به ۳۰۸ میلیون دلار رسید. همچنین درآمدهای گمرک استان در سال ۹۲ به میزان ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود که در پایان سال ۹۵ به ۱۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید.

وی افزود: برای حمایت از تولید و افزایش امنیت شغلی کارگران باید محصولات تولیدی واحدها که در انبار بود وارد بازارهای هدف می شد. این میزان صادرات و تقویت صادرات کالاهای تولیدی استان موجب شد تا ۸ هزار شغل کارگران این استان که متزلزل و در معرض خطر بود صیانت شود و کارگران از نگرانی خارج شوند.

درویش امیری با بیان اینکه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید همچون کوه اقدامات حمایتی خود را از واحدهای تولیدی ادامه خواهد داد، افزود: برای کمک به اشتغال کارگران و ثیانت از شغل آن ها از هیج کمکی دریغ نخواهیم کرد.

استاندار زنجان به انتخابات مهم پیش رو نیز اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب انتظار بر مشارکت حداثکری در انتخابات دارند و باید همچون گذشته به این درخواست لبیک گفت. باید موجبات دلسردی دشمنان انقلاب را با حضور پرشور و مشارکت حداکثری فراهم کنیم.