تورم تولیدکننده به ۵.۴ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
- شاخص بهای تولیدکننده در ایران در فروردین ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۳۶.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است.
- شاخص مذکور در فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۲ درصد افزایش نشان میدهد.
بانک مرکزی اعلام کرد که شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۵ بهمیزان ۵.۴ درصد افزایش یافته است.
