تورم تولیدکننده به ۵.۴ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:



- شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در فروردین ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۳۶.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است.



- شاخص مذکور در فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.