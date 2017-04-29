به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی در همایش روز جهانی کارگر، افزود: تولید و اشتغال هنر بازوان کارگران است و هوشیاری، تقویت تاب آوری و بصیرت کارگران موجب می شود نقشه دشمنان برای آسیب به کشور بی اثر بماند. کارگران همواره با بصیرت و آگاهی عمل کرده اند.

وی با بیان اینکه امنیت شغلی یکی از مطالبات کارگران است، ادامه داد: استان زنجان مطابق آخرین اطلاعات نرخ بیکاری تک رقمی داشته و در بین استان‌های کشور وضعیت مناسبی دارد.

یوسفی افزود شان و منزلت کارگران باید در همه عرصه ها حفظ و صیانت شود و بنا به فرموده حضرت امام خمینی (ره)«حق تعالی مبداء کارگری است. همه موجودات دنیا کارگرند و ائمه معصومین(ع) نیز از قشر کارگر و کشاورز بودند»لذا باید جایگاه کار و کارگر در کشور صیانت شود.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: کارگران همواره در عرصه های مختلف برای انقلاب جانفشانی کردند و مشارکت جدی در تحقق انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارند.

وی ایجاد امنیت شغلی را نیازمند توسعه فرصت های شغلی در جامعه دانست و تاکید کرد: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران باید فرصت های بیشمار شغلی در جامعه ایجاد کرد تا از این طریق امنیت شغل آن ها فراهم شود. در سال های اخیر اقدامات زیادی برای ایجاد اشتغال کارگران استان انجام شده و نرخ بیکاری استان تک رقمی است.

یوسفی توسعه بخش خدمات و توسعه اشتغال بانوان را از مسائل مهم برشمرد و گفت: اجرای ماده 8 قانون کار و توسعه تعاونی‌ها در کنار توسعه فرهنگ کار خدماتی می تواند برای ایجاد اشتغال در موثر باشد. کاهش هزینه تولید، ایجاد شرایط رقابتی، ارتقای بهره وری و توجه به نیروی کار برای توسعه اقتصاد کشور موثر خواهد بود.