برخی ناهماهنگی ها در حفظ بناهای تاریخی ناشی از منافع شخصی است

ناصر طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بناهای تاریخی نیازمند مرمت و مراقبت در اصفهان بسیار زیاد است، اظهار داشت: جدای از مساجد، کاخ ها، عمارتها و خانه های تاریخی مناره‌های هزار ساله ای در اصفهان داریم که باید از آنها حفاظت شود.

وی افزود: هدف اصلی ما نگه داشتن وضع موجود بناهای مختلف تاریخی از مسجد کاخ، بنا، حسینیه، امامزاده آب انبار و پل های تاریخی است.

معاون میراث فرهنگی اصفهان تاکید کرد: بر این اساس این نهاد هر ساله در تمام بناهای تاریخی به فعالیت های حفظ، نگهداری و پایش دائمی می پردازد که شاید برخی از این فعالیت‌ها به دلیل اولویتهای ساختاری به چشم گردشگران و مردم نیاید.

وی با بیان اینکه اقدامات اساسی در کالبد بناها به منظور حفاظت بنیادین هر ساله انجام می شود، ابراز داشت: در بازار تاریخی اصفهان همه ساله مرمت پشت بام ها، اصلاح ناودان ها و کف سازی بازار انجام می شود.

طاهری تصریح کرد: در شرایطی که مرمت پشت بام ها سه برابر کف بازار نیازمند هزینه و فعالیت باشد شاید به جز کف سازی بقیه موارد تعمیراتی مورد توجه مردم قرار نگرفته باشد.

وی اضافه کرد: در راستای حفاظت بناهای تاریخی برپایی کل ساختار بنا برای ما مهم است به نوعی که با ابزار و شرایط فعلی ما قابل قبول باشد.

معاون میراث‌فرهنگی فرهنگی اصفهان در ارتباط با حفاظت از بناهای چند مدیریتی، ابراز داشت: این امر گاه مشکلاتی ایجاد می کند و گرچه تمام فعالیت در این نوع بناها باید تحت نظارت میراث فرهنگی باشد اما گاه مسائلی از چشم ما دور می ماند.

وی بیان داشت: گرچه در اغلب سستم های چند مدیریتی این مشکل رخ می دهد اما لازم است این مدیریت ها هماهنگ با هم در بناهای تاریخی چند مدیریتی مانند مساجد عمل کنند تا برترین حفاظت را شاهد باشیم.

طاهری تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که در برخی ناهماهنگی ها در حفاظت از بناهای تاریخی گاهی منافع شخصی نیز دخیل است به نوعی که در برخی موارد فروشگاه های اطراف مساجد برق و آب خود را از مساجد می گیرند.

وی اضافه کرد: مواردی داشتیم که گاه در اثر بی دقتی درب مسجد آتش گرفته چراکه در کنار آن آتش روشن کرده اند و بر این اساس توجه به حفاظت از بناهای تاریخی باید در میان مردم نیز به خوبی نهادینه شود.