۱۰ هزار لنج فرسوده در انتظار نوسازی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر ، حسین عباس نژاد معاون مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره نوسازی ناوگان دریایی گفت: طرح نوسازی ناوگان از اوایل دهه ۸۰ در خصوص تبدیل شناورهای چوبی باری و مسافری کوچک به شناورهای فلزی آغاز شد که عملیاتی نشد؛ بلکه شناور جایگزین و الگو نیز از فلزی به فایبرگلاس تغییر یافت که نه تنها فایده ای برای اقتصاد لنج داران در بر نداشت، بلکه به دلیل محدودیت های ایمنی، از حمل بسیاری از کالاها نیز ممنوع شد. بنابراین نه تنها لنج های چوبی فرسوده و بی کیفیت از رده خارج نشدند؛ بلکه بخشی از شناورهای کوچکی که می بایست تعویض شوند، به لنج های فایبرگلاس اختصاص یافت و به مجموعه شناورهای چوبی فرسوده و ناکارآمد قبلی افزوده شدند.

این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه از ابتدای دهه ۸۰ تا به حال از محل وجوه اداره شده این سازمان نزد بانک های عامل، به ۱۶۲ فروند شناور تجاری و ۵۷ فروند شناور مسافری، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده شد، افزود: بیش از نیمی از این مبلغ (۴۸۰ میلیارد تومان) آن را سازمان بنادر به عنوان یارانه به خریداران پرداخت کرده است.

وی تعداد شناورهای کوچک (لنج) فعال در کشور را حدود ۱۰ هزار فروند عنوان و اظهار کرد: این شناورها همگی چوبی یا فایبرگلاس هستد که نیازمند نوسازی اند. برای اجرای طرح نوسازی، طرحی در دست اجراست که بر اساس آن نوع شناور، سایز آن و تعداد مورد نیاز هر بندر در نحوه اجرای برنامه تغییر لنج های فرسوده لحاظ می شود.

به گفته عباس نژاد، در حال حاضر تعدادی از شناورهای فایبرگلاس و چوبی با شناورهای مدرن فلزی جایگزین شده اند. ضمن اینکه بخش خصوصی شناورساز نیز در تعدادی از بنادر جنوبی مستقر شده که از حمایت های مالی سازمان بنادر بهره مند می شوند. به خصوص بندر شهید حقانی به عنوان مهم ترین بندر مسافری کشور، میزبان شناورهای مسافری نوسازی شده است.