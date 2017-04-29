تبلیغات و فروش محصولات ماهواره ای جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهریار اسلامی تبار با بیان اینکه گرایش به زیبایی اندام و چهره بطور چشمگیری در جامعه افزایش یافته است، اظهار داشت: این موضوع تحت عنوان «جامعه شناسی بدن» نیاز به واکاوی جدی از سوی دست اندرکاران فرهنگی است.

وی ادامه داد: فروشندگان، تامین کنندگان و مبلغان محصولات سلامت غیر مجاز و ماهواره ای که از شرایط ایجاد شده در جامعه سوءاستفاده می کنند و با تجارت ناپاک خود سعی در تهدید سلامت جامعه دارند؛ باید بدانند که اقدامات آنها از منظر قانونی دخالت در بحث درمان محسوب شده و به عنوان جرم تلقی می شود.

اسلامی تبار اضافه کرد: به جز افراد ذی صلاحی که قانون تعریف کرده و خارج از چارچوب هیچ کس حق ندارد محصولی را تولید، ارائه و حتی تبلیغ نماید لذا به همین منظور تبلیغات محصولات سلامت در ماهواره از جمله مصادیق چنین اعمال غیر قانونی است.

وی با اشاره به اینکه مردم باید بدانند که برای رسیدن اهداف خود که همان زیبایی ظاهری هم می تواند باشد نباید با هر روشی و از هر طریقی اقدام نمایند، گفت: چه بسیار مواردی که اعتماد به آدرس های اشتباه شبکه های ماهواره ای مشکلات غیر قابل جبرانی پدید آورده است

اسلامی تبار با اعلام اینکه رصد شبکه های ماهواره ای بیانگر این است که با سیاست های کلان اعمال شده در مجاری برنامه ریزی مثل سازمان غذا و دارو و تلاش های تولیدکنندگان داخلی به بسیاری از نیازهای مردم در کشور پاسخ داده شده است، تصریح کرد: خوشبختانه در مقوله هایی مثل چاقی، لاغری، پوست و مو به عنوان خواسته های بیشتر مردم، قبل تر در شبکه های ماهواره مورد رجوع بود در حال حاضر از رونق افتاده است؛ اما کماکان تبلیغ برخی فرآورده ها مثل داروهای جنسی به قوت خود باقی است که امیدواریم برای آنها نیز راه حل هایی اندیشیده شود.

مدیر کل دفتر بازرسی پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو، عنوان داشت: فرآورده های سلامت که در ماهواره تبلیغ می شود قطعا تقلبی و قاچاق هستند که اگر اینطور نبود مورد تایید مجامع پزشکی کشور قرار می گرفت و از راه قانونی وارد بازار می‌شد.

وی در پایان از مردم خواست در تهیه داروها و فرآورده های سلامت که استفاده می‌کنند دقت بیشتری داشته باشند و برای نیل به خواسته های خود از روش های صحیح و مطمئن کنند.