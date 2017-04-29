به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طبق نص صریح قانون وظیفه بهره برداری از میادین نفتی و گازی یک امر حاکمیتی است، شرکت نفت و گاز اروندان در فراخونی عجیب، برای واگذاری بهره برداری و راهبری تولید از میادین تازه توسعه یافته آزادگان شمالی و یادآوران از شرکت‌های دارای صلاحیت دعوت کرده است تا در این مناقصه شرکت کنند.

شرکت نفت و گاز اروندان از جمله شرکت‌های جدید شرکت ملی نفت است که در سال ۱۳۸۳ تاسیس شد و طبق برنامه وزارت نفت در آن سال‌ها قرار شد وظیفه تولید و بهره برداری از میادین غرب کارون را بر عهده بگیرد. البته در همان زمان اختلافاتی در شرکت ملی نفت وجود داشت که این وظیفه باید در اختیار شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قرار بگیرد ولی وزیر نفت، شرکت اروندان را برای این مهم تاسیس کرد. طبق اساسنامه این شرکت مهم ترین وظیفه این شرکت عبارتست از: تولید صیانتی از مخازن و بهره برداری صحیح و مناسب از منابع نفت و گاز و نگهداری و حفظ تاسیسات.

روی کاغذ، شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان باید بهره برداری از میادین غرب کارون را بر عهده بگیرد چرا که هدف از تاسیس این شرکت همین موضوع بوده است ولی این شرکت در فراخوانی عجیب که در سایت خود منتشر کرده است٬ شرکت‌های صاحب صلاحیت را برای به عهده گرفتن وظیفه بهره برداری دعوت کرده است. در این فراخوان آمده است: این شرکت در نظر دارد با استناد به مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، طی قراردادهای جداگانه، بهره برداری از میادین نفتی آزادگان شمالی و یادآوران را در بخش سطح الارضی به مدت ۲ سال و قابل افزایش تا ۵ سال، از طریق مناقصه عمومی به یک یا چند شرکت / مشارکت واگذار نماید.

بر اساس ماده ۲ و ۳ قانون اصل ۴۴ شرکت‌های بهره برداری جزو دسته سوم هستند که این دسته مبین حاکمیتی بودن این شرکت‌هاست و بر همین اساس٬ شرکت‌های بهره بردار مانند مناطق نفتخیز جنوب، نفت مرکزی، فلات قاره، ارواندان و ... غیرقابل واگذاری هستند زیرا وظیفه حاکمیتی بر عهده دارند.

بر این اساس واگذاری کار بهره برداری از میادین به شرکت‌هایی جز شرکت‌های دولتی و بهره بردار خلاف قانون است ولی شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان به استناد مصوبه نامشخص هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران اقدام به مهیا کردن شرایط واگذاری این وظیفه حاکمیتی٬ به شرکت‌های خصوصی کرده است.

شرح خدمات این آگهی نیز به این شرح است: «راهبری و پشتیبانی تولید شامل خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات، بهره برداری، ایمنی، بهداشت و محیط زیست، بازرسی فنی، خدمات و پشتیبانی، خدمات فضای سبز، تدارکات و امور کالا و حراست».

شرحی که برای خدمات ارائه شده است نشانگر آن است که کلیه امور بهره برداری و حتی حراست هم به یک یا چند شرکت خصوصی واگذار می شود که می‌تواند زمینه ساز واگذاری امور حاکمیتی به شرکت‌های غیر دولتی باشد. در دولت گذشته بود که غلامرضا منوچهری مشاور وقت احمد قلعه بانی٬ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بدنیال اجرایی کردن این رویه و واگذاری امور بهره برداری به شرکت‌های خصوصی بود که به موجب موانع قانونی امکان پیاده سازی آن وجود نداشت.

از آنجا که دولت و شرکت‌های دولتی به نمایندگی از حاکمیت وظیفه بهره برداری از میادین نفتی و گازی را بر عهده دارند چنین اقدامی شائبه برانگیز است که چرا باید یک وظیفه حاکمیتی به شرکت‌های خصوصی واگذار شود. بدیهی است که عمق چنین اقداماتی تهی شدن شرکت‌های بهره بردار از نیروهای زبده را در پی دارد که همواره مورد دغدغه کارشناسان بوده است.

اینکه شرکت اروندان توانایی بهره برداری از میادین توسعه یافته غرب کارون را ندارد مساله مهمی است که باید به آن توجه جدی شود و چنانچه این شرکت از نظر ساختاری و مدیریتی امکان بهره برداری از این میادین را ندارد بهتر است منحل شده و کار تولید از غرب کارون به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب واگذار شود.