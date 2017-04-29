برای نزدیک کردن گرافیک به زندگی مردم تلاش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه ۸ اردیبهشت ماه مراسم روز جهانی گرافیک در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برپا شد و همزمان با آغاز هفته تئاتر و هفته گرافیک «نمایشگاه گرافیک و پوسترهای تئاتر ایران» در گالری‌های ممیز، پاییز، زمستان و میرمیران خانه هنرمندان ایران افتتاح شد.

در ابتدای این مراسم مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران با یادی از بنیانگذاران خانه هنرمندان ایران گفت: بی شک امکانات خانه هنرمندان ایران در حد و اندازه برخی از مجتمع های فرهنگی و فرهنگسراها است اما این خانه به لطف خدا بسیار با برکت است و ما امروز می توانیم بگوییم که توانایی این را داریم که امکاناتی بیش از آن چه که در اختیارمان گذاشته اند در اختیار هنرمندان و علاقه مندان بگذاریم.

وی با بیان این مطلب که تبدیل کردن یک پادگان به خانه هنرمندان یکی از اتفاقات خوبی بود که به همت دوستان هنرمندان میسر شد، افزود: افرادی چون بهروز غریب پور، غلامحسین امیرخانی، ایرج راد، بهزاد فراهانی، ابراهیم حقیقی و عزت الله انتظامی نقش ارزنده ای در اعتلا و به بار نشستن خانه هنرمندان داشته اند و همین جا خدمات آن ها را ارج می نهیم.

رجبی معمار با بیان این مطلب که خانه هنرمندان ایران هرگز اهداف سیاسی را دنبال نمی کند، گفت: خانه هنرمندان متعلق به همه هنرمندان است و امروز شاهد برگزاری همزمان هفته گرافیک و تئاتر در خانه هنرمندان هستیم. برنامه هفته تئاتر یک روز زودتر به کوشش اصغر همت و دوستانش در خانه هنرمندان ایران آغاز شد و امروز شاهد افتتاح برنامه های هفته گرافیک هستیم.

وی در ادامه با اشاره به گردشگرانی که از خانه هنرمندان بازدید می کنند، گفت: با این که تصور بسیاری از آمریکایی ها و اروپایی ها از ایران درست نیست اما وقتی گردشگران این قاره ها به ایران سفر می کنند با تصویر دیگری از ایران مواجه می شوند و تاکنون کمتر گردشگری به ایران سفر کرده است که حداقل یک بار به خانه هنرمندان ایران سر نزده باشد.

رجبی معمار در ادامه با اشاره به نمایشگاه پوستر که درگالری های ممیز، پاییز، زمستان و میر میران میزبان آثار طراحان گرافیک شده است گفت: این نمایشگاه در برگیرنده گنجینه ارزشمندی از پوسترهای تئاتر است و در این نمایشگاه شاهد نخستین اعلان های تئاتر از دوران احمد شاه تا کنون هستیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: امروز گرافیک جزو جدا نشدنی زندگی مردم است و جای بسی خوشحالی است که در ایران هنرمندان بزرگی داریم که در حوزه گرافیک آثار ارزشمندی خلق کرده اند. در چنین روزی جا دارد نام و یاد هنرمند بزرگ ایران مرتضی ممیز را ارج بنهیم که خدمات ارزنده ای برای راه اندازی خانه هنرمندان ایران کرد و سهم بسزایی در تدوین و تالیف اساسنامه خانه هنرمندان ایران داشت، نام و یادش گرامی.

در ادامه این مراسم بهرام کلهرنیا که اجرای برنامه را بر عهده داشت گفت: جای بسی خوشحالی است که هر سال ما گرافیست ها به بهانه روز و هفته گرافیک دور هم جمع می شویم. انجمن جهانی طراحان گرافیک در ۲۷ آوریل سال ۱۹۶۲ راه اندازی شده است و از سال ۱۹۹۵ روز تاسیس این انجمن در تقویم جهان ثبت شده است و خوشحالیم که ما طراحان گرافیک نیز هر سال این روز را جشن می گیریم.

وی افزود: گرافیک بخشی از سرنوشت بشر است و گرافیک را نمی توان از زندگی بشر حذف کرد. استخوان بندی جهان با گرافیک به وجود آمده است. هنرمندان سایر رشته معنای جهان را می سازند و گرافیک انتقال آن را به همه ممکن می کند.

در ادامه ابراهیم حقیقی رئیس انجمن طراحان گرافیک گفت: همزمانی برگزاری هفته طراحی با اردیبهشت تئاتر اتفاق ارزشمندی است. ما قصد داشتیم سال گذشته برنامه های متنوعی در هفته گرافیک برگزار کنیم اما با توجه به این که اعضای هیات مدیره به تازگی تغییر کرده بودند این امر میسر نشد. نمایشگاهی که امروز شاهد برپایی آن هستیم دربرگیرنده مجموعه پوسترها و اعلان های تئاتر است که بخشی از آن ها توسط خانه تئاتر در اختیار ما گذاشته شده است. بخشی از این پوسترها مربوط به تئاترهای نخستین است که در شهرهای تبریز و رشت روی صحنه رفته اند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های هفته گرافیک گفت: در روزهای ۱۴و ۱۵ اردیبهشت در موزه گرافیک برنامه هایی خواهیم داشت. امسال انجمن طراحان گرافیک ۲۰ ساله می شود که راه اندازی این انجمن از جمله خدمات مرتضی ممیز به طراحان گرافیک بود. ما در نمایشگاه «سرو نقره ای» که در فصل پاییز در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد دوباره به موضوع ۲۰ سالگی انجمن خواهیم پرداخت و امیدواریم که بتوانیم زمینه ای را در انجمن فراهم کنیم که خدمات ارزشمندی به طراحان گرافیک ارئه کنیم.

در ادامه مسعود سپهر از اعضای هیات مدیره انجمن طراحان گرافیک مقاله ای را درباره فعالیت های انجمن جهانی گرافیک ارائه کرد و گفت: نقش و اهمیت انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک ترویج طراحی حرفه‌ای گرافیک و گسترش روابط و تعامل میان اعضای خود، از طریق برگزاری سخنرانی‌ها، آموزش و انتشارات است. این کار موجب رشد دانش و تجربه مخاطبین و طراحان جوان و سایر موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های درگیر با طراحی گرافیک می‌شود.

وی افزود: انجمن طراحان گرافیک ایران ۱۵ سال است که عضو این انجمن است و این انجمن در سال های اخیر تعریف جدیدی از طراحی ارائه کرده است و بر اساس آن برنامه های متعددی را دنبال می کند که یکی از این برنامه ها نزدیک کردن گرافیک به زندگی مردم است.

به گفته سپهر یکی از اهداف انجمن بین المللی طراحی گرافیک، همگرایی و نزدیک کردن گرافیست های سراسر جهان است که با گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی چنین امری میسر شده است.

در ادامه اصغر همت رئیس خانه تئاتر با اشاره به همکاری گرافیک و تئاتر گفت: مشارکت جز جدایی ناپذیر گرافیک و تئاتر است و طراحان گرافیست چکیده ایده ای که ما دو ساعت بر روی صحنه عنوان می کنیم را روی یک پوستر بیان می کنند. در واقع طراحان گرافیک در مقایسه با ما تئاترهای حکم سراینده های هایکو را دارند که در چند سطر حرف هایشان را می زنند.

وی در ادامه با اشاره به وضیعت انجمن طراحان پوستر خانه تئاتر گفت: در سال های اخیر اتفاقاتی رخ داد که این انجمن غیرفعال شده است همین جا از ابراهیم حقیقی درخواست می کنم که کمک کند تا دوباره انجمن طراحان گرافیک را فعال کنیم.

همت در بخش پایانی سخنان خود گفت: همه می گویند که ویترین فرهنگی هر کشور تئاتر است و من همین جا اعلام می کنم که پوستر ویترین تئاتر است.

در بخش پایانی این مراسم نمایشگاه «پوسترهای تئاتر ایران» در گالری‌های ممیز، پاییز، زمستان و میرمیران افتتاح شد.

نمایشگاه «پوسترهای تئاتر ایران» تا ۱۶ اردیبهشت ماه در خانه هنرمندان ایران دایر است.