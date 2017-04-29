تروریستها در سوریه به جان هم افتاده اند/۱۲۰ کشته و زخمی از طرفین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری اعلام کردند: بیش از ۳۸ نفر در درگیری های میان گروه موسوم به جیش الاسلام و هیأت تحریر الشام و فیلق الرحمن در غوطه شرقی دمشق کشته شدند.

این منابع به درگیری های سنگین موشکی و خمپاره ای میان جیش الاسلام با فیلق الرحمن و جبهه النصره در کفر بطنا در حومه دمشق و نیز حملات به یکدیگر با ادوات سنگین اشاره کردند.

قبلا نیز جیش الاسلام شماری از افراد وابسته مسلح وابسته به هیئة تحریر الشام را در منطقه الاشعری در حومه دمشق کشته و ابوعمار صعب از سرکرده های فیلق الرحمن را بازداشت کرده بود.

برخی منابع نیز از کشته و زخمی شدن ۱۲۰ نفر در این درگیری ها خبر دادند.

در منطقه شعیب در داخل شهر ادلب نیز افراد مسلح ناشناس صلاح الدین چچنی یکی از سرکرده های احرار الشام را به همراه چهار همراهش کشتند.

از سوی دیگر جنگنده های سوری مواضع گروههای مسلح را در حومه غربی حلب هدف قرار دادند.

در القابون در دمشق نیز نیز جنگنده های سوری مواضع تروریستهای جبهه النصره را بمباران کردند.

منابع سوری اعلام کردند که داعش هشت نفر را در منطقه تسیل در حومه درعا به اتهام همکاری با گروه موسوم به ارتش آزاد اعدام کرد.