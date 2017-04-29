به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در دیدار با کار کنان سپاه، افزود: نیروهای نظامی در همه دنیا علیالخصوص جهان سوم نقطه اتکای حکومتها است.
وی اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اولین روزهای تشکیل، با تعداد کم نیرو و نبود تجربه مواجه شد و بعد از مدتی جنگ تحمیلی علیه ایران شروع شد و ضد انقلابها نیز در داخل فعالیت میکردند در واقع منافقان میخواستند همه چیز را در دست بگیرند و یک سری از ضد انقلابها هم خوانینی بودند که املاکشان تصاحب شده و بین کشاورزان تقسیم شده بود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: ولیفقیه ستون خیمه انقلاب هستند و اعضای عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ردیف اول این ستون را تشکیل میدهند.
خاتمی تاکید کرد: پاسداران سرباز ولایت هستند و کسی هم که سرباز ولایت است، نایب امام زمان (عج) است.
وی افزود: اعضای عقیدتی سیاسی سپاه باید به حلقههای صالحان اهمیت بدهند و به آگاهیبخشیهای دینی عمق ببخشند. آموزشها باید جنبه اعتقادی داشته باشد، نه اینکه برای رفع تکلیف باشد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد: اعزام همه نیروهای سپاه به جبهههای نبرد عامل شادی ضد انقلابها بود و در این میان سپاه همیشه آماده خدمت است.
خاتمی گفت: ریشههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با خون شهدا آبیاری شده و امروزه مسئولیت میراثداران خیلی سنگین است.
وی افزود: مردم در جامعه از طلاب و پاسداران انتظارات یکسان دارند و امروز سپاه ارگانی با کیفیت است که با نیروهای نظامی مقتدر و انعطافپذیر از دستاوردهای انقلاب و خون شهدا پاسداری میکند.
نظر شما